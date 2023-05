A Cavaglià in azione i “Paladini del pulito” per la raccolta di rifiuti e sacchi (foto dalla pagina Facebook del comune di Cavaglià)

Una ventina tra volontari, amministratori e rappresentanti del Movimento Valledora si sono improvvisati "Paladini del pulito", raccogliendo sacchi e rifiuti lungo la Via Abate Bertone, Piazza Palatucci, Piazzale Artiglieri d'Italia, Giardini Ingegner Perotto e zone limitrofe.

L'iniziativa, andata in scena a Cavaglià sabato scorso, in occasione della Giornata Mondiale della Terra, ha voluto sensibilizzare al rispetto per l'ambiente e alla tutela del nostro paese.