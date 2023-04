Crevacuore, torna in piazza la Fondazione Telethon

Anche nel 2023 torna la campagna di primavera “Io per lei” di Fondazione Telethon per sostenere la ricerca sulla malattie genetiche rare e donare speranza alle mamme. Sabato 13 maggio, a Crevacuore, nella Piazza del Mercato dalle ore 9 e 30, sarà possibile acquistare i Cuori di biscotto e sostenere così i progetti di ricerca scientifica finanziati e sviluppati dalla Fondazione Telethon.

I Cuori di biscotto saranno in distribuzione grazie alla disponibilità dei Volontari della ProLoco di Ailoche e della Pro-Loco di Crevacuore uniti in sinergia ed in collaborazione con il Comune di Crevacuore. L’iniziativa si pone l’obiettivo di continuare a sensibilizzare sull’importanza del sostegno alla ricerca scientifica per la cura delle malattie genetiche rare, ricordando che, grazie alle donazioni volontarie, la Fondazione Telethon può operare ogni giorno per continuare a fare importanti passi avanti nella cura e nel miglioramento della qualità della vita dei pazienti che sono al centro della sua missione.

I Cuori di biscotto sono disponibili quest’anno in tre gusti prelibati e originali: con arance di Sicilia, con gocce di cioccolato e con farina integrale, a cui si aggiungono, i Cuoricini di biscotto. I prodotti nascono dalla collaborazione tra Fondazione Telethon e la pasticceria genovese Grondona che ha realizzato i biscotti con materie prime di qualità, seguendo ricette originali e gustose. Le scatole di latta, in tre differenti colori metallizzati (arancione per i biscotti con arance di Sicilia, lilla per quelli con gocce di cioccolato e verde per i biscotti con farina integrale), sono decorate con un’illustrazione elegante ed esclusiva, che racconta le tre anime di Fondazione Telethon: ricercatori, donatori e volontari e beneficiari. Una senza l’altra non potrebbero esistere e hanno come unico obiettivo la vita.

I Cuori sono il regalo perfetto per la festa della mamma: scegliendoli si contribuisce a donare speranza a tutte le mamme che credono nella ricerca. Appuntamento dunque a Crevacuore, nella mattinata di sabato 13 maggio, per sostenere, con una piccola donazione, la ricerca scientifica e far sentire la nostra vicinanza ai pazienti e alle loro famiglie.