Viverone, iniziano i lavori di asfaltatura. E in estate arriva un cantoniere

Da metà maggio inizieranno a Viverone i lavori di asfaltatura dei tratti interessati alla posa dei cavi della fibra a cura di una ditta incaricata da Open Fibra. Lo annuncia il sindaco Renzo Carisio sui canali social.

E aggiunge: “Dal 2 maggio prenderà servizio un cantoniere estivo per sopperire alle esigenze del territorio. Questo addetto opererà anche la domenica per rinforzare la pulizia delle zone interessate al traffico turistico, prevalentemente lungo lago. Supplirà anche al periodo di ferie del cantoniere fisso. Riposerà al lunedì per un costo mensile omnicomprensivo di circa 2.300 euro”.

Inoltre, sono terminati i lavori di sistemazione della Provinciale Viverone-Zimone. “Sarà acquisita al patrimonio dei due Comuni – spiega Carisio - Si tratta di un intervento inserito nel programma amministrativo ed effettuato a cura e spese dalla Provincia di Biella che permetterà un maggior utilizzo di tale strada bianca ai fini turistici e sarà regolamentata dai due comuni con limitazioni di accesso”.