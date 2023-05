M5S, incontro all'ARCI sulle Comunità Energetiche Rinnovabili

In seguito al convegno “Il Biellese 100% Bio” del 25 marzo si è assunto l’impegno di attivare tavoli di confronto e organizzare convegni e momenti di approfondimento su temi legati a ognuno dei 4 ambiti considerati, ovvero ambiente, agricoltura, scuole e turismo. Dopo il tavolo della scuola del 20 aprile, promosso anche con gli amici Ettore Macchieraldo (Verdi, Laboratorio Civico) e Gianmaria Mello Rella, è ora la volta di un’importante tema ambientale legato all’energia ovvero le Comunità Energetiche Rinnovabili.

Le CER costituiscono una formidabile opportunità per cittadini, imprese e Comuni per decentrare la produzione di energia e fare in modo che si diventi produttori e consumatori al tempo stesso di energia prodotta da pannelli fotovoltaici con grandi benefici ecologici ed economici. Sabato 6 maggio, dalle ore 9,30 presso il Salone ARCI di Strada alla Fornace 8 a Biella, si affronterà il tema con Renato Deregibus, responsabile energia del M5S biellese, che spiegherà in cosa consiste una CER, i suoi vantaggi e come realizzarla, con Sean Sacco, consigliere regionale M5S, che illustrerà una proposta di legge regionale in merito e con Mario Carli, sindaco PD di Valdilana, che esporrà quanto sta facendo in pratica il suo Comune in collaborazione con cittadini e aziende.

È necessaria la prenotazione entro venerdì 5 maggio scrivendo a ilbiellesecentopercentobio@gmail.com