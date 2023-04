Biella, arriva in Piazza la grande festa della Croce Rossa!

La Croce Rossa di Biella torna in piazza, nel weekend del 06 e 07 maggio, per festeggiare la festa dell’8 maggio in cui si celebra in tutto il mondo la Giornata della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa, e per far scoprire alla popolazione il mondo di questa associazione, che oltre all’ambito sanitario comprende altre attività rivolte a tutte le fasce della popolazione.

Ecco che quindi sabato 06 maggio, nella cornice di Piazza Martiri, oltre alle ambulanze saranno esposti mezzi, come quad, droni, gommoni e una intera cucina da campo, provenienti da tutto il Piemonte; ciò per mostrare i terreni in cui Croce Rossa può arrivare nel corso delle sue attività in emergenza; presenti anche gli ausiliari delle forze armate, il Corpo Militare e le Infermiere Volontarie che durante la giornata saranno disponibili per misurazioni di pressione e glicemia. Se volete informazioni sui corsi proposti dal Comitato questa potrebbe essere una buona occasione: ci saranno infatti delle simulazioni di Manovre Salvavita, utilizzo del DAE e i Volontari saranno disponi bili per ogni domanda.

Una parte della giornata sarà occupata dall’Area Sociale, che con il progetto “Biella Solidale” e il numero del 1520 ha supportato dalla pandemia in poi una rete di contatti fra le istituzioni e gli enti del territorio per portare assistenza e aiuto alle fasce più deboli della popolazione. Si è pensato anche ai più piccoli, che potranno visitare l’”Ambulanza dei Peluche”, dove con l’aiuto dei Giovani del Comitato cureranno un peluche infortunato e potranno addentrarsi alla scoperta dell’ambulanza.

Il Gruppo Giovani proporrà anche le attività che portano nelle scuole del territorio, dove nell’ultimo anno scolastico hanno incontrato gli alunni per il progetto “Merenda Sana” e i percorsi sui pericoli della guida in stato di ebbrezza. Oltre ai saluti istituzionali verso le ore 11:00, durante la giornata, alle 10:30 e alle 16:00, verranno anche effettuate dimostrazioni di soccorso da parte dei volontari presenti, ricostruendo scenari in cui solitamente intervengono gli equipaggi delle ambulanze e le manovre eseguite.

Cambio di scenario invece per domenica 07 maggio, dove dal Palapajetta partirà il “1° Trofeo Croce Rossa”, gara ciclistica organizzata per l’occasione dal Velo Club Piatto e il cui ricavato sarà devoluto al Comitato di Biella. Il circuito di 6 km partirà da Viale Macallè e si snoderà per le vie cittadine fino all’arrivo in Via Pajetta. Il ritrovo è alle ore 08:00 per gli accrediti, mentre la premiazione si terrà verso le 13:00. Un fine settimana ricco di emozioni per festeggiare il fondatore della Croce Rossa Internazionale e i volontari dell’associazione umanitaria più grande del mondo.