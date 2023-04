Da Magione a Lignano splendono i colori di Valdigne Triathlon FOTO

A Magione (PG) 22-23 aprile 2023 si sono disputati i Campionati italiani Giovanili di Duathlon e gare promozionali per giovanissimi. Nella splendida struttura dell’Autodromo dell’Umbria di Magione, che ha permesso ai giovani atleti di confrontarsi in un parco chiuso e protetto e ai tantissimi spettatori di godere delle competizione dal terrazzo delle tribune, si è svolta una due giorni molto intensa di gare, sempre coinvolgenti e preparatissimi i due Speaker dell’evento Silvia Riccò e Dario “Daddo” Nardone che hanno profuso cronache e informazioni per tutta la durata dell’evento.

Più di 1.000 i giovani e giovanissimi presenti alla kermesse sportiva umbra, organizzata in maniera impeccabile da Trasimeno Triathlon. Tra le Youth A prova solida e convincente della arquatese Erica Pordenon che ha costruito la sua splendida prestazione con tre frazioni al top. Per lei un meritato 5° posto finale e premiazione sul podio tra le migliori sei atlete italiane di categoria.

Peccato per un contrattempo (non da lei causato) in ZC2, che l’ha privata di un risultato ancora migliore. Decisamente positive, in una gara con tantissime partecipanti, le prove della parmense Asia Baistrocchi (30°) e della ligure Ginevra Sclavo (34°). Nella gara maschile YA, buone le performances dei torinesi Leonardo Chierotti (45°), Lorenzo Gatti (70°) dell’acquese Kasian Giacobone (97°), del biellese Matteo Micheletti (104°) e dei torinesi Lorenzo Strazzari (104°) e Pietro Col (157°) in una gara dai grandissimi numeri con quasi 200 partecipanti a testimonianza della crescita del movimento giovanile italiano.

Tra le Youth B femmine, buon rientro dopo un lungo stop di Costanza Antoniotti, 15° assoluta, tra le migliori fino alla seconda transizione. Prova in decisa crescita per la torinese Ludovica Sabbia, 20° assoluta con un’ottima bike. Gare molto positive, tutte nella zona alta della classifica finale per la parmense Fosca Boldrocchi, 31°, per la biellese Carlotta Freguglia 34° e per la torinese Alice Col, 40°, a testimonianza di un buon risultato complessivo per il Team verde-turchese-oro. Peccato che i postumi di un’influenza abbiano costretto al ritiro la neo Campionessa Italiana Junior di Triathlon Cross Silvia Turbiglio.

Tra gli YB maschi, molto bene Filippo Col, che con una prova solida conquista il 35° posto, seguito dagli altri torinesi Filippo Gai (59° in costante miglioramento gara dopo gara) , Giovanni Agrimi (89°) e Marco Sabbatini (133°), peccato che una foratura in ZC1 abbia costretto al ritiro il cuneese Riccardo Giuliano quando era in ottima posizione. Tra gli Junior, bravo, con una prova in crescendo, Giacomo Gangi, 37°. SI sono poi disputate le Gare Promozionali per le categorie dei Giovanissimi che hanno visto una buona partecipazione numerica.

Tra gli Esordienti, podio con un terzo posto per uno scatenato Marco Turbiglio, molto positivo in tutte e tre le frazioni. Ottime le gare di Chiara Gai, Giada Sclavo, Giovanni Durando, Leo Bergesio, Pietro Ciccarelli e Guglielmo Chierotti. Domenica si sono disputate le Gare del Campionato Italiano Mixed Relay 2+2 Junior e Youth, e le gare promozionali delle Staffette Sviluppo che hanno consentito la partecipazione di tanti giovani presenti alla manifestazioni.

Nelle Staffette Promozionali Sviluppo, ottimo 6° posto per Giacomo Gangi, buona la prova del giovane Youth A Pietro Col nella sua staffetta mista. Nel Campionato Italiano Staffette di Duathlon 2+2, Valdigne Triathlon schierava ben 4 Team! Ottima la prova della staffetta A composta da Filippo Col, Costanza Antoniotti, Filippo Gai e Erica Pordenon che ha chiuso al 7° posto assoluto. Positive le frazioni dei componenti maschili che hanno performato molto bene, super gli “split” delle femmine che hanno ottenuto due tra i migliori risultati cronometrici di giornata con la soddisfazione per Costanza Antoniotti del miglior tempo di ciclismo.

Buoni piazzamenti (in un lotto di ben 60 Team partecipanti) per le staffette composte da Chierotti, Sabbia, Gatti e Boldrocchi (32°), Strazzari Lorenzo, Sclavo Ginevra, Sabbatini, Alice Col (39°) e Giacobone, Baistrocchi, Micheletti e Freguglia (45°). Si è poi disputata la gara promozionale per i giovanissimi dei 1.000m nella pista dell’Autodromo, grande divertimento e buone prestazioni per: Chiara Gai, Giada Sclavo, Marco Turbiglio, Giovanni Durando, Leo Bergesio, Pietro Ciccarelli e Guglielmo Chierotti.

A Lignano sabato 22 aprile di è disputata la VII° edizione del Triathlon Sprint. Al femminile grande prova, in un lotto di partenti di alto livello, di Francesca Crestani, 6° assoluta e oro S1, per lei tre frazioni molto positive. Al maschile, in una gara tiratissima, con molti atleti esteri presenti, 5° posto assoluto per Marco Lorenzon, che testimonia un continuo crescendo di forma. Molto buona la gara di Giacomo Mazzolin, 11°. Ad Asola (MN) domenica 23 aprile si è disputato il classico Triathlon Sprint di Asola, tra le donne 4° posto assoluto e argento tra le S1 per Erica Maculan.

Tra gli uomini, dopo la solida prova di Lignano il giorno precedente, conquista la vittoria assoluta Marco Lorenzon con una gara tutta all’attacco. Ennesimo podio tra gli M3, per il Coach biellese Stefano Massa, bronzo in una categoria molto partecipata. Ora gli atleti di Valdigne Triathlon sono attesi al prossimi appuntamenti con i primi debutti nel Triathlon che da fine aprile prenderà il posto dei Duathlon e con la prova di Campionato Interregionale Giovanile e Campionato Italiano Universitario di Loano del 6-7 Maggio.