Basket femminile, a Biella due finali per la prima volta

Merito soprattutto dei successi della squadra biellese, ma anche dell'intensa attività della dirigenza del Basket Femminile Biellese. Biella quest'anno, anche in concomitanza dei 20 anni dalla fondazione della Bfb, ospiterà due finali.

La prima, quella di Coppa Piemonte Under 17, si giocherà il 7 maggio ai Salesiani di via Galileo Galilei. Vedrà opposta alla squadra di casa, la temibile formazione del Basket Fossano, seconda classificata al fotofinish nel girone di qualificazione a spese di Aosta. In virtù del primo posto guadagnato, la società biellese ha chiesto di disputare la finale tra le mura amiche, assegnazione poi convalida dalla Federazione. Le ragazze di coach Riccini punteranno a portare a casa un trofeo tanto caro alla Bfb: già vinto nel 2018 con l'under 16, nel 2019 con l'under 18 e la Serie C.

La finale Under 17 sarà un gustosissimo anticipo alle Final Four del 20 21 maggio di Serie C. Non ancora in via ufficiale, la Federazione ha però già comunicato l'intenzione di disputare la due giorni in territorio biellese. Ancora in parte sconosciute due delle quattro finaliste. Sicure Biella e Vercelli, domenica prossima ci sarà lo scontro diretto tra le due squadre che condividono il secondo posto, Moncalieri e Nole. Chi vince è alle Final Four, chi perde dovrà vincere l'ultima gara, per entrambe comunque abbordabile.

Le Final Four, per la prima volta disputate nel capoluogo laniero, saranno l'occasione non solo per far capire che il basket in rosa biellese ha un posto di rilievo, ma anche a promuovere il territorio con le sue capacità, bellezze e peculiarità.

La società si augura che questa occasione possa essere sfruttata in pieno dalle istituzioni e dalle aziende locali.