Carcere di Biella, FdI chiede un consiglio comunale aperto

La cronaca riporta spesso l’attenzione dei cittadini sulla Casa Circondariale di Via dei Tigli.

Notizie di aggressioni agli agenti, ribellioni dei detenuti, operatori in numero insufficiente per esercitare in contesti così complessi sono periodiche e tendono a essere meno attenzionate rispetto a quanto meriterebbero. Eppure gli operatori del carcere non solo fanno parte della nostra comunità, e già per questo meriterebbero la nostra massima attenzione, ma la loro azione è particolarmente importante anche per tutto ciò che attiene il reinserimento sociale del detenuto e la prevenzione di crimini futuri. Per questo motivo, il nostro gruppo consiliare ha ritenuto di domandare al Presidente del Consiglio Comunale la convocazione di un consiglio comunale aperto per l'audizione delle rappresentative sindacali degli agenti della Polizia Penitenziaria, del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria, delle rappresentanze politiche.

Oltre a configurarsi come un’ottima occasione per sapere se il Comune può farsi parte attiva di azioni specifiche, sarebbe al contempo una forma di manifestazione di vicinanza della nostra Istituzione nei loro confronti.