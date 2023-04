Candelo, l'assessore Valla risponde a "Candelo Città Possibile"

L'Assessore alle Finanze del Comune di Candelo Lorena Valla risponde a "Candelo Città Possibile" ( leggi Il "No" al rendiconto di bilancio 2022 di Candelo Città Possibile in consiglio comunale)

"La minoranza Candelo Città Possibile adduce al fatto che un avanzo alto sia sintomo di non buona programmazione...Io rispondo che l'avanzo viene utilizzato per gli investimenti: dal 2019 ad oggi l'indebitamento dell'Ente è sceso di € 478.194,73 e questo è un lavoro di risanamento economico/finanziario strutturale che consente di liberare in parte corrente i costi e dare un possibilità alla concreta realizzazione di un intervento di riduzione delle tasse in un futuro prossimo.

Noi siamo riusciti a fare gli interventi ad edifici e strade, utilizzando solo fondi dell'Ente e contributi regionali o ministeriali o bandi vinti a cui abbiamo partecipato.

Fabrizio Ceria ha in consiglio menzionato Comuni che mirano al pareggio e addirittura chiudono in disavanzo quasi fosse una condizione di pregio....per quanto riguarda la nostra amministrazione faremo di tutto per non andare in disavanzo o anticipazione di tesoreria perchè il nostro principale obiettivo è garantire i servizi ai cittadini in una condizione di qualità efficacia ed efficienza.

Per quanto concerne l'aumento della TARI vogliamo informare che la definizione e composizione del PEF è regolato da norme specifiche con il controllo dell'ARERA ,Autorità d'Ambito; i costi del servizio hanno subito un lieve aumento su alcune variabili. Per il Comune la Tari rappresenta un giroconto che transita nel Bilancio dell'Ente ma va a sostenere integralmente i costi del servizio offerto da SEAB e punti di raccolta e smaltimento. A totale carico dell'Ente permangono gli insoluti che impattano in modo sostenuto sui costi per l'11% dell'importo del servizio quindi più di euro 100.000,00".