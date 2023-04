Tutto pronto per una Biella Colors’ School da tutto esaurito, 3 mila i ragazzi iscritti

Dopo molti anni di collaborazione, Claudio Piana passa il testimone organizzativo al Presidente dell’Associazione sportiva Pietro Micca, Giuseppe Lanza, che grazie alla sezione Biella Running, collaborerà con la “BCS” alla nuova edizione.

Saranno circa tremila i ragazzi che parteciperanno oggi venerdì 28 aprile alla Biella Colors’ School.

“Dopo quattro anni - interviene la Prof.ssa Silvia De Bianchi che coordina l'evento - i ragazzi avranno l’opportunità di divertirsi in maniera genuina e nonostante il lungo periodo di inattività, siamo ugualmente riusciti a raggiungere i numeri pre-Covid. Ci sono state diverse difficoltà a causa dell’introduzione delle nuove norme, ma con tempo e dedizione, siamo riusciti a sorvolarle, creando un evento al pari delle edizioni precedenti”.

L’avvenimento potrà ripartire con uno staff rinnovato, all’insegna della responsabilità e della prevenzione, in tutta l’area dello stadio.

Gli organizzatori, coinvolgendo tutte le istituzioni, ringraziano in particolar modo il Comune di Biella e la Provincia, che si sono prodigate affinché la manifestazione potesse procedere nelle migliori condizioni.

La sicurezza, fondamentale per eventi di tale portata, sarà garantita dalle forze dell'ordine anche con l'ausilio di cani antidroga.

L’organizzazione ringrazia tutti gli sponsor, che hanno reso possibile questa iniziativa; si annoverano, in particolar modo, le aziende biellesi che hanno fornito il loro supporto.

Grazie alla disponibilità dei dirigenti scolastici, molti studenti saranno autorizzati all’uscita anticipata alle ore 12:00 al fine di partecipare alla Biella Colors’ School. I ragazzi si potranno recare, dalle ore 12:00, ai tre ingressi dello stadio Lamarmora, dove verranno fatti entrare uno ad uno, dopo la consegna di maglietta e colori.

Ospiti d’eccellenza dell'evento saranno Il Pagante e Greg Willen, durante la giornata, che intratterranno gli iscritti esibendosi sul palco.

Per gli ultimi ritardatari, sarà ancora possibile aderire all’iniziativa, recandosi alla biglietteria allestita all’esterno dell’entrata principale.

“La giornata implica la chiusura di alcune vie – continuano gli organizzatori – poiché è da molto che i ragazzi non hanno la possibilità di incontrarsi e festeggiare insieme. Chiediamo scusa per il disagio, ma si tratterà del tempo strettamente necessario allo svolgimento della manifestazione”.

L’evento si concluderà alle 18:00, e alle 21:00 si darà il via alla Color Night, che verrà aperta a tutti. Le prevendite sono state gestite dal Privilege Cafè e l’animazione della serata sarà gestita e curata dallo staff di Scuola Zoo.

Di seguito le modifiche alla viabilità previste in occasione dell’evento.

In occasione della manifestazione la circolazione in città subirà alcune modifiche.

Verrà istituito il divieto di sosta con rimozione forzata dalle ore 9:00 alle ore 14:00 e la temporanea sospensione della circolazione dalle ore 13:00:

• via Macchieraldo (tutta la via)

• via A. Abeba, tratto compreso tra via Macchieraldo e via Galimberti• via Galimberti, tratto compreso tra via A. Abeba e via Delleani

• via Delleani, tratto compreso tra via Galimberti e via F.lli Rosselli• piazza San Biagio, area lancio

• via Rosselli, da Piazza San Biagio a viale Macallè• viale Macallè, tratto compreso tra via Rosselli e via Paietta

• viale Pajetta, tratto compreso tra via Macallè e il piazzale Palapaietta

• piazzale Palapaietta, area lancio

• corso Risorgimento, tratto compreso tra il piazzale Palapaietta e viale Macallè

• viale Macallè tra Corso Risorgimento e l’ingresso dello stadio Vittorio Pozzo a sud e via Macchieraldo a nord.