La Società Musicale “Giuseppe Verdi” – Città di Biella al Palasport, il concerto del 1°maggio

La Società Musicale “Giuseppe Verdi” – Città di Biella sarà impegnata lunedì 1° maggio alle ore 21.00 presso il Palasport di Via Paietta, 49 in Biella in occasione del Concerto per la “Festa dei lavoratori – Viva l’operetta”, offerto alla cittadinanza, alle autorità e a tutti gli appassionati sostenitori.

L'ingresso è libero e gratuito fino ad esaurimento posti.

Il programma prevede una carrellata di melodie delle più celebri operette, overture, marce. Le voci soliste saranno quelle del soprano Enrica Maffeo e del Baritono Pier Antonio Rasolo.

Presenta la serata: Carlo Serra. Direttore Massimo Folli.