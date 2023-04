Domani l'inaugurazione a Biella di una nuova palestra di Judo

Domani 29 aprile, Biella inaugurerà una nuova palestra di Judo che sotto la guida di Gianluca Valeri, del Judo Gattinara, aprirà le porte alla Città nel complesso della ultrablasonata "Ginnastica La Marmora" di Via Rivetti.

L'idea nasce dal suggerimento dei Tecnici Biellesi Fabrizio Corana e Pierangelo Pozzato che rispondono ad una richiesta del territorio per l'apertura di questa nuova realtà imperniata sul Judo.

Con la direzione di Gianluca Valeri, (nato anche come Judoka a Biella), si andrà a completare l'offerta sportiva Biellese con un' apertura ai corsi di EducaJudo per i bimbi dai 3 ai 5 anni, a cui il Club Gattinarese fa costante riferimento per l'approccio psicomotorio e ai Bisogni Educativi Speciali, senza tralasciare i temi dell'agonismo, del Judo amatoriale e della disabilità.

Il Club Gattinarese ad oggi conta 80 iscritti e punta, con l'offerta di Biella a creare un circolo virtuoso per offrire, sul territorio congiunto Biella-Gattinara, la possibilità di praticare Judo a 360°.

Il 29 Aprile per 15.00 inaugurazione della nuova Palestra al Pala Lamarmora di Via Righetti e da maggio partenza dei corsi il martedì e il venerdì con lezioni di prova gratuite.

Per info e prenotazioni Gianluca 3933072436.

Vi aspettiamo...Presenzieranno all'Apertura una rappresentanza della Provincia di Biella, il Sindaco di Biella Claudio Corradino, Il Sindaco di Gattinara Maria Vittoria Casazza, il Vice Sindaco di Gattinara Baglione Daniele (Presidente Judo Gattinara).