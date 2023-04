A Graglia una mostra floreale

Fino al 1° maggio 2023, presso la Chiesa della Confraternita di Graglia, sarà allestita una mostra floreale.

Domenica 30 aprile si terrà la “Festa di Santa Croce in Confraternita”: alle ore 10:30 la Santa Messa cantata e a seguire il rinfresco in piazza; alle ore 11:30, si distribuirà la polenta concia con erbette “Mostra floreale e gastronomica”.

Lunedì 1° maggio proseguirà la mostra con “Fiori in cucina”; alle 11:15 si terrà il concerto per organo in Chiesa e l’incontro con gli amici francesi di Sonnaz per i festeggiamenti di gemellaggio con Graglia; alle 11:30 seguirà la polenta concia con erbette.

Per ulteriori informazioni: 335.539.4009 – 015.635.72