A Candelo il Campionato Regionale Giovanile di Scacchi

Il Campionato Regionale Giovanile di Scacchi, la gara più importante dell’anno sul territorio piemontese, torna ad essere organizzata dopo quattro anni dallo Scacchi Club Valle Mosso. L’appuntamento è per lunedì 1° maggio presso il Salone Polivalente di Candelo, grazie alla preziosa collaborazione del Comune di Candelo che patrocinerà anche l’evento.

Si ritroveranno quindi a Candelo moltissimi giovani e giovanissimi scacchisti provenienti da tutta la regione per contendersi i titoli di Campione Regionale Assoluto e Femminile nelle diverse categorie di età.

I giocatori gareggeranno infatti suddivisi in sei fasce di età biennali, a partire dagli Under 18 per finire con gli Under 8 (dove saranno alle prese con le scacchiere anche giovanissimi di sei anni). La gara qualificherà anche i migliori di ogni categoria per le finali nazionali, in programma ad inizio luglio a Tarvisio (UD). Tutti i giocatori disputeranno sei partite, spalmate nel corso della giornata (tre al mattino e tre al pomeriggio); per ogni incontro ogni scacchista avrà a disposizione 25 minuti, più 5 secondi che verranno aggiunti dopo ogni mossa.

Genitori ed accompagnatori, intanto, potranno visitare il Ricetto, passeggiando nelle rue del borgo medievale candelese.