Dalla tornitura al settore aeronautico: L’evoluzione e l’innovazione di LAM in 40 anni di attività

Nata nel 1979 e sviluppatasi nel corso dei suoi oltre 40 anni, LAM Srl – Lugli Amedeo Meccanica – offre ai costruttori di macchinari e al settore aeronautico tutto ciò che concerne la realizzazione di particolari meccanici di alta precisione. Insieme al suo core business, che riguarda le lavorazioni di tornitura e fresatura su disegno del cliente, l’azienda offre la lavorazione di rettifica - realizzata sia internamente sia presso fornitori specializzati - e servizi quali trattamenti termici o superficiali, affidati a fornitori di fiducia. È anche dotata di una sala metrologica all’avanguardia per il controllo qualità dei particolari prodotti.

«Fondata da mio padre Amedeo e mia madre Maura – racconta Davide Lugli, direttore operativo di LAM –, l’azienda ha iniziato la sua attività nel Biellese con un primo macchinario di tornitura, cominciando a produrre particolari per il settore meccanotessile. Oggi siamo in grado di realizzare qualsiasi tipo di componente meccanico e di servire numerosi settori legati all’industria produttiva e all’aeronautica per il quale abbiamo ottenuto la certificazione EN 9100:2018 nel 2021».

L’evoluzione dell’azienda, che oggi è arrivata a contare 52 collaboratori, gira attorno a 3 cardini fondamentali.

Il primo è quello dell’innovazione che, da sempre, differenzia la sua attività sul mercato. È in fase di costruzione la nuove sede LAM, all’interno della zona industriale di Biella Chiavazza. Si tratta di un’ampia e moderna struttura di oltre 3.200 mq nella quale verranno ospitate le attuali e le future tecnologie. L’obiettivo dell’azienda è quello di offrire - ai propri collaboratori e clienti - macchinari e tecnologie all’avanguardia all’interno di un ambiente lavorativo in linea con le richieste di gestione dell’energia e dell’ambiente degli ultimi anni. Gli investimenti nella digitalizzazione sono iniziati già nell’attuale sede, proseguiranno nella nuova e saranno sempre più proiettati verso il futuro per continuare il cammino iniziato con l’industria 4.0.

Il secondo aspetto, strettamente legato all’innovazione, è quello della formazione. Ognuna delle risorse viene inserita in azienda e segue un percorso ben delineato sin dal principio, che prevede l’affiancamento agli esperti dei reparti che tramandano le nozioni fondamentali del mestiere. A tutti i ragazzi viene offerta la possibilità di formarsi e di aggiornarsi continuamente, sia attraverso corsi teorici che vengono organizzati periodicamente su diversi argomenti che direttamente sul campo; si spazia dai corsi di lettura ed interpretazione del disegno tecnico a quello di programmazione delle macchine. Questo permette a molti di loro di imparare e diventare rapidamente autonomi nella loro mansione. Quella che non viene mai tralasciata è l’attitudine del singolo: viene data ad ognuno la possibilità di esprimersi professionalmente - e non solo - per essere messo nella condizione di dare il meglio di sé e di apportare il proprio valore aggiunto. Attualmente sono numerosi i ragazzi che hanno affrontato, ed affrontano tutt’oggi, il loro percorso con LAM.

L’ultimo pilastro è lo stretto legame con il suo territorio: l’azienda, infatti, rappresenta un’eccellenza italiana sul territorio biellese. I settori serviti richiedono un’alta tecnologia e spaziano dall’automazione industriale alle applicazioni di macchine automatiche legate al tessile, alla robotica ed all’imbottigliamento. Oggi i mercati a cui LAM si rivolge comprendono tutto quello nazionale, al quale si aggiungono Svizzera e Germania; l’export rappresenta il 50% del fatturato annuale. Il legame con il territorio è forte da sempre e l’azienda sostiene iniziative e progetti di vario genere che sorgono sul territorio biellese a 360°, incluso il supporto alle iniziative sociali. Il contesto degli ultimi anni non ha facilitato la nascita di nuovi progetti e l’avanzamento di quelli consolidati a livello sociale: proprio per questo motivo, l’azienda non ha mancato di far sentire il proprio appoggio, a dimostrazione del fatto che la spinta dal territorio non manca e come realtà crede sia fondamentale.

LAM oggi è dunque una realtà che apre le porte al futuro, inteso sia in termini tecnologici che di personale, offrendo ai giovani possibilità di realizzarsi attraverso l’applicazione continua in un ambiente professionalmente ed umanamente stimolante.

L’attuale sede di LAM si trova in via delle Fabbriche Nuove 21/23, a Vigliano Biellese (BI).

Per richieste di preventivi, informazioni sui prodotti e lavorazioni meccaniche, è possibile inviare una mail a commerciale@meccanicalugli.com oppure commerciale2@meccanicalugli.com.

INFO-BOX:

Telefono: +39 015 8129960

Sito: www.officinameccanicaprecisione.it

LinkedIn: www.linkedin.com/company/lam-srl

Instagram: www.instagram.com/lam_srl

Facebook: www.facebook.com/LugliOfficinaMeccanica

YouTube: LAM SRL - Lugli Amedeo Meccanica