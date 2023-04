Arredamenti Gallo: "Da noi puoi utilizzare il Bonus mobili ed elettrodomestici"

Lo storico negozio di arredamenti della Valdilana, Arredamenti Gallo, nell’articolo di oggi vuole fare un po’ di chiarezza sul Bonus mobili ed elettrodomestici attualmente in corso.

Di cosa si tratta?

Di una detrazione Irpef per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici, destinati all’arredamento di un immobile dopo la sua ristrutturazione (è, infatti, collegato al Bonus ristrutturazione, ma è indipendente dalla cifra spesa per ristrutturare). La detrazione - ripartita in dieci quote annuali di pari importo - sarà del 50% e verrà calcolata su un importo massimo di 8.000 euro per l’anno 2023 e di 5.000 euro per il 2024, comprensivo delle eventuali spese di trasporto e montaggio.

Può beneficiare della detrazione chi acquista (entro il 31 dicembre 2024) mobili ed elettrodomestici di classe non inferiore alla classe A per i forni, alla classe E per le lavatrici, le lavasciugatrici e le lavastoviglie, alla classe F per i frigoriferi e i congelatori e chi ha realizzato interventi di ristrutturazione edilizia a partire dal 1° gennaio dell’anno precedente a quello dell’acquisto dei beni.

Arredamenti Gallo, che con passione arreda le case dei clienti da oltre 60 anni e da tre generazioni, accoglierà tutti i clienti che vorranno saperne di più, per trovare insieme la miglior soluzione per la loro abitazione. Design moderno e Made in Italy, stile ed eleganza, simulazioni virtuali degli ambienti ed uno staff di esperti vi accompagneranno nella scelta delle migliori soluzioni per la casa attraverso i servizi di consulenza, progettazione, realizzazione, trasporto, montaggio ed assistenza post vendita personalizzati.

Lo showroom di Arredamenti Gallo si trova a Valle Mosso di Valdilana (BI), in Via Gallo 1.

Per informazioni: tel. 015 706049 - mail: info@arredamentigallo.it

Sito: www.arredamentigallo.it

Facebook: www.facebook.com/arredamentigallo.it

Instagram: www.instagram.com/arredamentigallo_valdilana