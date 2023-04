Unione Musicale Zimonese, primo concerto del 2023 alla Festa di San Giorgio FOTO

Domenica 23 aprile, l'Unione Musicale Zimonese ha aperto la stagione concertistica di quest'anno partecipando alla Festa di San Giorgio che si è svolta a Zimone. Dopo un’emozionante Messa - cantata e suonata da Cantoria e Unione Musicale Zimonese - la popolazione si è recata nel cortile dell’asilo per condividere un po’ di tempo insieme aspettando la “passeggiata ecologica” prevista nel pomeriggio.

“Sembrava di essere tornati indietro nel tempo” commenta Elisa Pozzo, presidente dell’Unione Musicale Zimonese. “Mentre noi della banda suonavamo, diretti dal nostro maestro Cristiano Migazzo, i bambini giocavano a rincorrersi, la comunità si scambiava un cin e qualche parola in allegria, tutto lontano dal caos, dalla fretta e dalla tecnologia che ogni giorno sempre di più prendono il sopravvento e ci fanno dimenticare l'essenziale della Vita. Si respirava serenità, allegria, pace, sinergia, energia; che questo primo concerto come presidente in carica sia di buon auspicio anche per i prossimi che verranno!”.