È di tre feriti il bilancio del sinistro stradale avvenuto poco prima delle 18 di oggi, 28 aprile, in via Milano, nel comune di Vigliano Biellese.

Per cause da accertare due auto si sono tamponate in prossimità dell'impianto semaforico. Sul posto, oltre ai sanitari del 118 per l'assistenza ai giovani malcapitati, anche i Carabinieri per la raccolta dei rilievi e i Vigili del Fuoco per la messa in sicurezza dei mezzi. Il traffico è al momento rallentato.