Biella, scontro auto-moto in via Ivrea: centauro finisce in ospedale (foto di M. Benedetti per newsbiella.it)

È stato trasportato in ospedale cosciente il motociclista rimasto coinvolto in un incidente stradale con un auto. È successo stamattina, in via Ivrea, a Biella.

Sul posto, oltre ai sanitari del 118 per l'assistenza al malcapitato (di cui non si conoscono al momento le condizioni di salute) anche gli agenti di Polizia per la raccolta dei rilievi che stabiliranno l'esatta dinamica dell'accaduto.