Trovato alla guida sotto l'effetto di sostanze alcoliche. È successo ieri, 27 aprile. Protagonista un 57enne, residente nel capoluogo, trovato dai militari del Norm di Biella con un tasso di circa 1,5.

Inevitabile il deferimento per guida in stato di ebbrezza ma mezzo non sequestrato poiché non è stata superata la soglia necessaria per la sanzione prevista a norma di legge.