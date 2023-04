Giardino Botanico di Oropa, domani inizia la stagione

L’Oasi WWF di Oropa riapre domani, sabato 29 aprile, in occasione delle splendide fioriture delle bulbose (narcisi e tulipani, soprattutto).

Gli orari di ingresso sono quelli usuali per i mesi di maggio e giugno: dalle 10 alle 18nei giorni di sabato e nei festivi. Luglio e agosto si passerà all’apertura di tutti igiorni (sempre con lo stesso orario).

Tra le novità si possono elencare l’arrivo di un nuovo pacchetto di giochi per bambini (che vanno sotto il titolo di GiardinGiocando) da effettuare in autonomia, mentre, adeguatamente annunciati con tempestività, sono previsti i laboratori POLLICIni Verdi dedicati ai più piccoli.

I supporti multimediali alla visita (audio guide e video guide in Lingua Italian dei Segni) continuano ad essere accessibili gratuitamente grazie al progetto NATURAlmente Accessibile! finanziato dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Biella.

Per i titolari di Abbonamentomusei.it anche quest’anno sarà creata una linea preferenziale per utilizzare il servizio di visita guidata, normalmente offerto nei soli giorni festivi. Per svincolare gli abbonati alle giornate festive, mediamente più caotiche ad Oropa che è uno dei poli turistici più importanti del territorio, viene riservata loro una giornata più “tranquilla”, il sabato, prevedendo la partenza della visita guidata alle 15. Il calendario sarà presto disponibile e comunicato anche attraverso i canali informativi di Abbonamentomusei.it

Il 21 aprile è iniziato il Mese delle Oasi WWF, l’evento che celebra le aree protette dell’Associazione vedrà il Giardino Botanico di Oropa impegnato domenica 21 maggio, in una giornata di sensibilizzazione alla tutela della biodiversità alpina. Questa tematica (e molte altre) sarà al centro delle visite guidate (ore 11, 14 e 16), che saranno offerte al pubblico in visita nella giornata di domenica 21 maggio (ricordiamo che l'Oasi di Oropa sarà aperta con orario 10:00-18:00), mentre sarà attivo un punto informativo per chi vuole sostenere il WWF associandosi, per l’occasione a particolari e convenienti condizioni.

Il sabato precedente (il 20 maggio) il Giardino sarà teatro anche della manifestazione nazionale Biologico… è Natura!, evento organizzato in collaborazione con FederBio per coinvolgere le persone in attività d’informazione e sensibilizzazione sui temi dell’agricoltura sostenibile e sue relazioni con la conservazione della Natura.

Tra i sostenitori del Giardino, quest’anno si aggiunge Fondazione BIellezza, che sostiene le attività di comunicazione con il pubblico. Dove siamo Il Giardino Botanico si trova dietro la Basilica superiore del Santuario di Oropa, il più importante Santuario mariano delle Alpi (Patrimonio dell’Umanità UNESCO), vicino al parcheggio più capiente di Oropa. Grande poco più di un ettaro (10.700 metri quadrati), è un’Oasi (anche di pace…) popolata di fiori e piante curati e custoditi per i “curiosi di natura”.

Orari di apertura: maggio, giugno e settembre: sabato e festivi dalle 10 alle ore 18 (gli altri giorni aperto ai gruppi su prenotazione); luglio e agosto: tutti i giorni dalle 10 alle 18.

Informazioni:

WWF Oasi e Aree Protette Piemontesi OdV |Giardino Botanico di Oropa (Biella)

Social: facebook.com/GBOropa ; Instagram.com/GBOropa ; Twitter.com/GBOropa .