Alla figlia di Paolo Pesando un attestato di stima. Lo ha ricordato l'amico Di Braccio

Durante il Consiglio Comunale della Città di Biella di ieri, giovedì 27 aprile il sindaco Claudio Corradino ha consegnato a Nicole, figlia del Prof. Paolo Maria Pesando, scomparso nel 2019, un’attestazione di riconoscimento quale attestato di stima e riconoscenza per gli studi e le pubblicazioni fatte in ambito oftalmologico e per il lavoro svolto sul campo, anche durante lunghe missioni umanitarie.

Accanto all’attività compiuta in Italia, il Prof. Pesando ha sempre svolto attività umanitaria in molti paesi in via di sviluppo: nel 1994 fu il primo medico bianco a raggiungere e a operare in Uganda. L’apprezzamento e la riconoscenza per il lavoro svolto a favore dell’Italia e dei paesi in via di sviluppo nei quali ha operato, sono dunque manifestati con questo riconoscimento da parte dell’Amministrazione Comunale di Biella.

A tratteggiare la figura del medico è stato Franco Di Braccio che, visibilmente commosso nel ricordare l’amico, ha ripreso le parole di Ugo Foscolo dicendo: “un uomo non muore mai se c’è qualcuno che lo ricorda”.

"Mi piace ricordare l'amico Paolo prendendo a un pensiero di Ugo Foscolo" Un uomo non muore mai se c'è qualcuno che lo ricorda" Ed io lo ricorderò sempre come colui che inaspettatamente è arrivato e ha cambiato letteralmente il mio modo di vedere il mondo.

Ero ormai sfiduciato, adagiato nella consapevolezza che per me le cose dovessero essere avvolte perennemente nella nebbia, con colori completamente sfumati e poco vivi, e che sarei rimasto per tutta la vita dipendente dagli ausili oculistici che però non tolleravo più e rispetto ai quali avevo cominciato a nutrire, dopo quarant'anni, profonda avversione e stanchezza. Ricordo ancora il mio primo incontro nello studio di Paolo, la mia agitazione nell'incontrate l'ennesimo professionista che mi avrebbe detto: " non abusare delle lenti a contatto, mettigli occhiali, stai attento, non fare sport, prenditi cura dei tuoi occhi, non ci sono soluzioni per cambiare le cose e continua a vivere con il tuo visus grandemente ridotto" e che se adesso ci penso mi vengono letteralmente i brividi (-15 occhio destro; -18 occhio sinistro)".

Ho capito, immediatamente, vedendolo, che forse non avevo a che fare solo con un bravo chirurgo oculista ma che avevo di fronte una persona "umana", disponibile, sensibile e, soprattutto, ciò che mi ha grandemente colpito, è che aveva percepito, immediatamente, il mio disagio, la mia frustrazione e la mia richiesta di aiuto e prontamente si è messo a disposizione.

La sua disponibilità, quella altrettanto sincera di Maria Pia e di tutto il suo studio, sono stati per me motivo di sicurezza per decidere di affrontare quel tuffo nella nuova parte di Vita che da anni volevo fare ma che tutti mi avevano sconsigliato.

Quella nebbia è ormai solo un brutto ricordo. I colori della vita sono vividi e tutti ben percepibili e la luce che cercavo è stata regalata e di questo non posso che ringraziare Paolo e tutto il suo studio. Come si dice le persone non muoiono mai se le hai nel cuore. Puoi perdere la loro presenza, la loro voce... ma ciò che hai imparato da loro, ciò che ti hanno lasciato, questo non lo perderai mai!

Paolo mi ha regalato una nuova vita e di questo gliene sarò perennemente grato e vive quotidianamente nel mio cuore. Mi piace concludere con questa bellissima frase di Madre Teresa di Calcutta:" Chi, nel cammino della vita, ha acceso anche soltanto una fiaccola nell'ora buia di qualcuno non è vissuto invano". Biella, 24 aprile 2023