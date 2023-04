Vigliano, inaugurata la sede locale dell'Associazione Città del Vino

Venerdì scorso è stata inaugurata la sede locale dell'Associazione Nazionale Città del Vino, nel locale adiacente la sala consiliare in Piazza Roma. All'evento, invitati dal sindaco, Cristina Vazzoler, hanno partecipato: Angelo Radica, Presidente Associazione Nazionale Città del Vino; Stefano Vercelloni, vicepresidente e coordinatore regionale della medesima Associazione; Valentino Guglielmino, ambasciatore dell'Associazione Città del vino nonché rappresentante per Gattinara. Presenti i produttori locali, rappresentati da Silvia Casalino Rivetti, proprietaria di Villa Era ed Emanuele Panza, proprietario di Villa Malpenga.

Hanno inoltre partecipato Lorenzo Vercellino presidente della Denominazione doc Coste della Sesia; Gianni Moggio promotore di I'm agricolo project; Roberto Costella Presidente di Slow food Piemonte e Valle D'Aosta. L'organizzazione dell'evento, inoltre, è stata coordinata da Andrea ed Emanuele Manfrinati, curatori del vigneto storico e della cantina di Villa Era.

"L'inaugurazione di questa sede è particolarmente significativa per Vigliano - ha spiegato Vazzoler - perché testimonia concretamente la volontà di valorizzare in modo costante la produzione vitivinicola locale e di collaborare alla promozione di una rete che integri non solo i produttori locali fra loro ma possa creare opportunità di sviluppo su tutto il territorio nazionale. Il fatto che alcune aziende agricole (Villa Era, ndr) abbiano ottenuto più di un riconoscimento in concorsi nazionali, è una delle positive conseguenze di questa iniziativa comunale, che apre possibilità di relazioni realmente produttive e di nuovi mercati."

"Saluto con grande piacere l'inaugurazione di questa sede - ha continuato Angelo Radica, presidente dell'Associazione nazionale Città del Vino - Si tratta di un segno importante, e di segni come questo abbiamo bisogno perché si tratta di simboli cui si associa un contenuto solido, fatto di amministrazioni comunali che si impegnano, di aziende agricole che rappresentano l'eccellenza enogastronomica italiana, di territori preservati e gestiti con cura. L'Associazione rappresenta un punto di riferimento su cui le Amministrazioni locali possono contare, non solo per le varie occasioni di promozione, ma anche per gli esperti che può mettere a disposizione per le indicazioni sui piani regolatori, sulla gestione del territorio."

La delegazione è stata poi ospite di Villa Era per una degustazione ed una visita al vigneto e alle cantine storiche.