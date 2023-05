Valle San Nicolao, intervento di manutenzione straordinaria su ponte Rio Bertolina

Finalmente, il ponte Rio Bertolina è stato riaperto alla viabilità, dopo mesi di chiusura per un intervento di manutenzione straordinaria. L’intervento lungo la S.P. 215 presso il Comune di Valle San Nicolao si è reso necessario in quanto il tracciato e la larghezza esistente della strada risultavano inadeguate alle esigenze del traffico odierno. Il ponte presentava una struttura ad arco in pietra strutturalmente inadeguata a sopportare i carichi stradali indicati dalla normativa e una larghezza ridotta e non a norma, inoltre le sue sponde non erano più in grado di svolgere un'efficace azione di contenimento all'eventuale urto dei veicoli.

Nel mese di maggio 2021 è stato affidato all’Ing. Giolito Giandario di Biella l’incarico per la redazione del progetto esecutivo e la direzione dei lavori di manutenzione straordinaria sul Ponte al Km. 2+850. La spesa complessiva dell’intervento è stata di 400mila euro, ed è stata finanziata con un contributo del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per la messa in sicurezza dei ponti e dei viadotti. In data 16/05/2022 sono stati affidati i lavori alla ditta Paoletto F.lli - Valdilana, mentre il 12/09/2022 è stato firmato il verbale di consegna lavori.

Sul Ponte Rio Bertolina è stato quindi eseguito un intervento di consolidamento della struttura esistente mediante opere di fondazione, con successivo ampliamento della strada attraverso la realizzazione di una nuova piattaforma stradale che ha previsto anche l’inserimento del marciapiede garantendo la messa in sicurezza dei pedoni, con posa di nuova barriera di sicurezza. Inoltre, durante l’esecuzione dell’impalcato stradale sono state riposizionate tutte le nuove percorrenze dei sottoservizi, relative alle diverse reti di forniture di pubblici servizi, come energetica elettrica, telefonia, fibra ottica, gas e servizi di acquedotto.

Il ponte Rio Bertolina nel Comune di Valle San Nicolao lungo la S.P. 215 è stato riaperto alla viabilità il giorno 19/04/2023. Grande è la soddisfazione di questo Ente Provinciale per aver destinato ben 400mila euro ad un intervento in una località con una bassa abitabilità appartenente alle aree interne. Nel limite delle risorse a nostra disposizione e alle competenze di questo Ente, l’attribuire pari importanza ad ogni territorio e pari dignità ad ogni cittadino è per la Nostra Amministrazione di fondamentale importanza. Perciò, nei prossimi mesi sarà nostra premura mettere a disposizione anche le risorse per effettuare gli interventi di asfaltatura delle zone limitrofe al ponte che oggi risultano ammalorate.