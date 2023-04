Soggiorno Sereno, la Residenza Alberghiero Assistenziale per anziani situata in una villa del 1800

Soggiorno Sereno è una Residenza Alberghiero Assistenziale per anziani, per brevi e lunghi soggiorni, ubicata in ampio parco secolare a Lessona. La località offre un servizio residenziale per anziani autosufficienti o dotati di un sufficiente grado di autonomia, che desiderino soggiornare in via temporanea o permanente presso una struttura pensata e strutturata per soddisfare al meglio le loro esigenze.

La struttura alberghiero-residenziale è costituito da una villa patrizia del 1800, adeguatamente ristrutturata e collegata ad una parte di più recente costruzione. L’intero complesso dispone di 34 posti letto ed è dotato di camere singole e doppie, con elevato standard alberghiero. Gli ospiti sono liberi di entrare ed uscire dalla struttura secondo le loro esigenze, passeggiando sia nel parco della struttura, sia per le vie di Lessona. Anche i parenti degli ospiti hanno libero accesso, in modo tale che venga garantito in modo costante il contatto famigliare. Essendo localizzato al centro del paese, per gli ospiti è inoltre più facile avere accesso ai servizi essenziali quali bar, farmacia, edicola o posta.

“Il nostro obiettivo è quello di creare e mantenere un clima familiare – spiega la Direttrice della residenza – in cui l’ospite si possa sentire come a casa propria”. La struttura dispone di ampi spazi per la socializzazione in cui gli ospiti possono trascorrere la loro giornata: è possibile stare in salone a chiacchierare o a guardare la tv, partecipare alle attività di animazione, passeggiare nel parco della residenza o partecipare ad uscite di gruppo organizzate.

La residenza offre, a tutti gli ospiti, i seguenti servizi:

- Servizio infermieristico: dal lunedì al venerdì un'infermiera professionale è a disposizione degli ospiti e dei parenti;

- Servizio di assistenza alla persona: l'assistenza alla persona è garantito dalla presenza in organico da personale specializzato;

- Servizio di pulizia dei locali, organizzato in modo da recare meno disturbo possibile agli ospiti;

- Servizio di ristorazione, fornito dalla cucina interna, con un menù approvato dal Sian-Asl di Biella, attento alle esigenze di ogni ospite. Il pasto è un piacevole momento di socializzazione tra gli ospiti e garantisce un collegamento sia con il territorio - attraverso prodotti a km zero - sia con il vissuto della persona anziana, proponendo piatti che facciano parte del loro passato;

- Servizio di lavanderia interna;

- Servizio di animazione: dal lunedì al venerdì, tutti i pomeriggi, vengono garantite delle attività per favorire la socializzazione tra gli ospiti, come il gioco delle carte, la tombola, il canto, giochi con le parole, ecc. Stagionalmente si organizzano delle feste con musica. L’obiettivo dell'animazione è quello di rispettare la personalità dell'ospite pur stimolandolo ad interagire con gli altri;

- Servizio di fisioterapia: due sono gli appuntamenti settimanali con la fisioterapista, sia per la ginnastica di gruppo, sia per una valutazione di singole problematiche;

- Servizio di assistenza religiosa: periodicamente, in base alla sua disponibilità, un sacerdote celebra la S. Messa nella cappella della struttura.

Si avvale inoltre della direzione di una psicologa e di un’assistenza medica di base. Su richiesta, sono disponibili anche i servizi di pettinatrice e di pedicure, per soddisfare i bisogni di cura alla persona e benessere individuale.

La Direzione è sempre attenta a soddisfare le esigenze di ogni ospite e il personale qualificato garantisce un servizio professionale durante tutto il periodo del soggiorno.

Soggiorno Sereno si trova in via Roma, 2 a Lessona (BI).

Per richieste e informazioni:

Tel: +39 015 981376

Mail: info@raasoggiornosereno.it

Sito web: www.raasoggiornosereno.it