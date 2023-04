Ponte del 1° maggio, maltempo in arrivo su tutto il Piemonte (foto di repertorio)

"Da domenica mattina la graduale discesa di una saccatura nord-atlantica dalle Isole Britanniche favorirà l’ingresso di aria più fredda sul nord Italia, con un deciso aumento dell'instabilità". Lo scrive Arpa Piemonte sul proprio sito. E aggiunge: "Sul Tirreno andrà a formarsi un minimo al suolo che convoglierà, sulla nostra regione, aria umida da est determinando maltempo diffuso che perdurerà anche nella giornata del 1° maggio. In particolare sono attese precipitazioni moderate localmente forti, anche a carattere di rovesci o temporali, più intense dapprima sul settore sudoccidentale, poi anche su quello settentrionale. Al momento è prevista un’ulteriore intensificazione delle precipitazioni lunedì su tutta la parte occidentale della regione. Solo Astigiano e Alessandrino in base alle attuali previsioni verranno interessate da fenomeni più deboli e sparsi. Le temperature diurne sono attese in netto calo".