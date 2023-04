Pichetto: “Con Augello scompare un amico e un collega speciale apprezzato da tutti”

“Con la scomparsa di Andrea Augello la politica italiana perde un’intelligenza attenta e lucida, un politico con grande senso delle istituzioni e grande apertura.

Il lutto che colpisce chi ha avuto il privilegio della sua consuetudine non ha confini di schieramento. Andrea era un uomo speciale ed era apprezzato da tutti i colleghi.

Per me è un giorno di dolore per la perdita di un amico e collega con cui abbiamo condiviso battaglie politiche e militanza comune nella “Popolo delle Libertà”.

Rivolgo alla famiglia il senso del mio cordoglio e della mia vicinanza in questa ora così triste”.