Biella, emissione avvisi di pagamento tassa sui rifiuti (TARI)

Si avvisa l'utenza che è in corso l'invio degli avvisi di pagamento relativi al saldo 2022 e all'acconto 2023 della tassa sui rifiuti (TARI) con commisurazione puntuale. Per il pagamento, i contribuenti devono utilizzare i modelli F24 allegati all'avviso di pagamento.

SALDO 2022 da versarsi in UNICA SOLUZIONE entro il 16/05/2023.1° ACCONTO 2023 da versarsi in UNICA SOLUZIONE entro il 16/06/2023 o in alternativa in TRE RATE alle scadenze del 16/05/2023, 16/06/2023 e 17/07/2023.

È possibile richiedere eventuali chiarimenti presso lo sportello di SEAB SPA, gestore del servizio di tariffazione, ubicato in Viale Roma 14, Biella, tel. 015 8352937-905-970, e-mail: tarip@seabiella.it, pec: seabiella@pec.it Lo sportello è aperto nei seguenti orari: dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.00; il giovedì anche dalle 14.00 alle 16.00.