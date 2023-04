Pralungo: al via i lavori di messa in sicurezza al bivio con Biella e Tollegno, FOTO

Pralungo: al via i lavori di messa in sicurezza al bivio con Biella e Tollegno

Da anni si cerca di capire cosa fare. Da anni si cerca un progetto valido per la messa in sicurezza al bivio tra Pralungo, Biella e Tollegno, la minoranza in consiglio ha fatto diverse interrogazioni. Poi si sono cercati i fondi e intanto gli incidenti sono stati davvero numerosi. Ora, finalmente ci siamo: in questi giorni sono comparse le reti arancioni: sono iniziati i lavori per la realizzazione di uno svincolo a mezzaluna, dove a salire, tutti, compresi chi è diretto a Pralungo, verrebbe obbligato a canalizzarsi in una mezza rotonda diminuendo così di molto la velocità d’accesso all’intersezione delle due provinciali come pure chi a scendere da Pralungo sarà costretto a moderare la velocità.

O almeno così si augura il sindaco di Pralungo, Raffaella Molino. "Finalmente, è un respiro di sollievo per tutti. Ci auguriamo davvero che in questo modo ci possano essere meno incidenti in quel punto. Abbiamo lavorato tanto per capire quale era il modo migliore per imporre di rallentare in particolare a chi arriva da Biella e va verso Tollegno e a chi scende da Pralungo".

La viabilità non verrà cambiata: "Ci sarà sempre lo stop per chi arriva da Tollegno - continua il sindaco - , ma le altre auto in circolazione si troveranno davanti una strada più stretta che dovrebbe imporre loro la frenata".

Il progetto vale sugli 80 mila euro: "Ci auguriamo solo che adesso si finiscano presto i lavori, tempo permettendo", conclude il sindaco.