T.T. Biella: Week end con i Campionati Italiani

Campionati Italiani di tennistavolo FISDIR di Abbadia Lariana

Si sono conclusi il 23 aprile ad Abbadia Lariana, piccolo centro posto sulla riva orientale del lago di Como, i Campionati Italiani di tennistavolo riservati agli atleti FISDIR. Una cinquantina i partecipanti, in rappresentanza di dodici sodalizi sportivi, di cui la metà esatta con sede in Sicilia.

Tra le altre era presente ai nastri di partenza anche la Associazione Sportiva TT Biella, scesa in campo con Federico Arno, seguito per l’occasione dal tecnico Gilberto Ciarmatori.

Il portacolori biellese ha gareggiato in due competizioni del settore agonistico, il giovanile e l’open.

In quest’ultima Arno si ferma nel girone iniziale battuto da Galletti (Sport Club Etna) e, solamente al quinto set, da Abbate (Radiosa Palermo).

Decisamente diverso il percorso nella gara giovanile: girone superato con sicurezza, con vittorie sia su Battiato (Fiamma Riposto) sia sulla testa di serie numero due del torneo, Licitra (Il Circolo Etneo). In semifinale poi, Arno supera Calcagno e quindi, nell’incontro di finale, il mazarese Torcu, portacolori della società Paralimpica Mimì Rodolico. Una super prestazione, degna di un Campione Italiano.

Campionati Italiani Giovanili di Terni

E’ terminata la seconda tranche dei Campionati Italiani Giovanili di tennistavolo. A fine febbraio erano stati assegnati i titoli per le categorie under 19 e under 21; ora, sempre al Palazzetto Aldo De Santis di Terni, si è completato il quadro, con le gare riservate a tutte le altre categorie giovanili, under 17, 15, 13 e 11.

Presente anche una delegazione del TT Biella, composta da cinque atleti.

La competizione ha preso avvio sabato con la disputa della gara a squadre. Con i nostri colori il team delle “Cesarine”, composto da Lodovica Motta e Federica Prola, nella categoria under 15. La gara, a eliminazione diretta, vede opposte le atlete biellesi alle ragazzine del TT. Sassari. Parte Lodovica Motta che, in totale sicurezza, supera Mura, ma è la più quotata Pinna che, vincendo contro entrambe le portacolori TT Biella, trascina la compagine sarda alla vittoria. Infatti, anche nella partita di doppio, tranne il secondo set, le pur brave atlete biellesi non riescono ad opporre adeguata resistenza (6/17/6) alle sassaresi. La formazione si gioca quindi la “finalina” per il nono e decimo posto con il Torrellas, società sportiva di Capoterra, cittadina della provincia di Cagliari. Le avversarie, le sorelle Floris, non creano problemi; tre a zero il risultato finale in favore delle “Cesarine”.

Domenica si sono svolte le gare di doppio. Nel maschile under 15, la coppia composta da Stefano Torrero, che gioca con il torinese Toffoli, supera, al primo turno, i friulani Ciancio e Stradner, per poi fermarsi ad opera dei romani D’Arcangeli e Bianchi. Nel femminile, sempre under 15, Lodovica Motta e Federica Prola si fermano subito, battute dalle camune Fettolini e Galli. Nel doppio misto subito fuori sia la coppia formata da Lodovica Motta e Stefano Torrero, sia quella formata da Federica Prola e dal verzuolese Andrea Cesano, con i primi superati da Paulina e Bellina e i secondi dai lombardi Famà e Galli. Poca strada anche per Tommaso Sorrentino nell’under 17. Nel misto, con la novarese Ramazzotti, subito fuori dopo aver perso contro gli umbri Martellini e Moretti; mentre nel maschile, giocato con il torinese Ciranna, vittoria nella prima partita contro Guerra e Narducci e poi sconfitta nella seconda contro Cipriano e Scucchiaro.

Le gare di singolare si svolgono in due fasi. Per accedere ai Campionati Italiani veri e propri, occorre qualificarsi gareggiando preventivamente a un torneo preventivo, il “Criterium”. Da questa gara escono i nominativi di chi, unitamente agli atleti posti al vertice della propria classifica (che variano dai quattro agli otto) parteciperà alla fase finale.

Nell’under 15, ai nastri di partenza, ci sono sempre Federica Prola, Lodovica Motta e Stefano Torrero. Entrambe le ragazze superano il primo ostacolo; la prima, pur battuta dalla varesina Dossi, con la vittoria sulla sarda Sara Floris, la seconda vincendo entrambe le partite disputate contro la messinese Venuto e la trentina Delama. Nel tabellone ad eliminazione diretta, Prola supera la sassarese Mura per poi fermarsi, alla soglia della qualificazione, contro l’atleta di Castelgoffredo Zaniboni. Motta, invece, si gioca subito, al primo incontro, l’accesso agli “italiani” contro la rivale di sempre, la verzuolese Giuliano, perdendo la partita dopo i primi due set molto combattuti (11/9/1). Entrambe le atlete, a questo punto, disputano il torneo di consolazione. Prola parte alla grande con la vittoria in tre set, sulla più quotata Salliu (Castelgoffredo) per poi essere stoppata dalla friulana Bellina. Un turno in più per Lodovica Motta: prima vittoriosa sulla pugliese di Molfetta, Misceo, quindi sulla bresciana (TT. Coniolo) Zucchi per poi arrendersi, in quattro combattuti set, alla livornese Paoli. Per Stefano Torrero il torneo si rivela subito estremamente difficile. Fermato nel girone dal marchigiano Fattorini e dal siracusano Catania, accede al torneo di consolazione in cui superato dall’atleta del Villaggio Sport di Chiavari, Vercesi.

Tommaso Sorrentino, nell’under 17, supera il girone, battuto dal proprio compagno di doppio Ciranna ma vincente sul castellano Baroni. Nel primo tabellone di qualificazione, batte il sassarese Evans e poi, nell’incontro determinante per passare agli “italiani”, perde dal forte casertano Nacca. Per lui c’è ancora una chance, in un secondo tabellone che qualifica altri otto atleti: anche qui, tuttavia, nell’incontro clou, viene sconfitto dal bergamasco Sala (-11/9/9/13). Pure per lui non rimane che il torneo di consolazione, dove vince la prima con Bini ed è poi fermato da Lucchesi, atleti entrambi accasati alla società toscana dei Pulcini Cascina.

Martedì 25 aprile iniziano le gare dei più piccini, gli under 11 e 13. Per i colori del TT Biella, nell’under 13, c’è Mattia Noureldin, che inizia con la gara di doppio, disputata con l’amico Alessio Simon del Piossasco: due belle vittorie, prima contro i portacolori del Vallecamonica, Metelli e Ramazzini e poi contro gli umbri Torelli e D’Alessandro. I due amici piemontesi si fermano solo ai quarti contro i forti toscani Campagna e Grulliero, che poi raggiungeranno la finale.

Nell’ultima gara, il singolare, tutto bene per Noureldin nel girone del Criterium, con le facili vittorie su Rotesi (Valdarno) e su Palombini (Clementina). Qualificazione subito raggiunta poi con la vittoria sull’Alfiere di Romagna Antonioli. Nel girone della fase finale, i Campionati Italiani veri e propri, nella prima partita l’atleta biellese supera, con qualche affanno di troppo, Fanchini (6/-10/4/-6/5); poi però perde dall’inarrivabile Trevisan, anche lui futuro finalista, e dal bravo Nita. Continua comunque il miglioramento di Mattia, che mostra ottimi colpi di rovescio, ma che, per progredire ulteriormente, deve necessariamente “sistemare” il top di dritto.