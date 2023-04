Fine settimana intenso per ASD Piemonte Ginnastica impegnata in FGI a Saint Vincent, FOTO

Fine settimana intenso per ASD Piemonte Ginnastica impegnata in FGI a Saint Vincent

Intensa attività agonistica nel weekend scorso per la ASD Piemonte Ginnastica, impegnata in FGI, a Saint Vincent, nei Livelli superiori, e nel Campionato di Insieme, dopo il Livello LA individuali della settimana precedente.

Sabato 22 aprile in LB2 bellissimo risultato dalla coppia formata da Rebecca Pulze ed Elisa Tricarichi Perruccio, che conquista un oro meritatissimo mentre in LA1 Open la squadra composta da Ludovica Lombardo, Alice Barberis ed Aurora Cinguino sale sul terzo gradino del podio e la squadra formata da Sofia Piccaluga, Giorgia Falcetti e Alessandra Mosca è 4°. Le Allieve Giada Ferrigo, Vittoria De Santo, Maria Vittoria Rossi e Martina Giavarra si classificano 8°. Il LB1 Open Alice Marcone,, Giulia Gavazzi, Giulia Saramin e Giulia Tricarichi Perruccio si piazzano all’11° posto. Nella competizione individuale soddisfacenti podi in un contesto molto competitivo.

In LA2, la classifica di due attrezzi vede Alice Barberis J1 2° classificata, Alessandra Mosca J2 2°, Sofia Piccaluga J3 3°, Lisa Ramella Minè, Senior 2, 2°, Ludovica Lombardo J2, 12°, Vittoria De Santo, Allieva, 7°. Domenica 23 aprile bel risultato per Giulia Saramin, in LB1, Senior 2, 4° per soli 20 centesimi dal podio. Nella più impegnativa gara di Livello C svoltasi il 25 aprile Rebecca Pulze Senior 1, è 14°, Aurora Cinguino, J3, 19°. Bella festa invece per la Preagonistica di tutte le sezioni, svoltasi lunedì 24 a Torino: tanti piccoli ginnasti under 8 in un evento non agonistico per l’acquisizione del brevetto ginnico: bravissima Bianca Maria Canova, di 7 anni, emozionatissima.

Soddisfazione per lo staff, composto da Francesca Boggio, Giada Pomini, Teresa Romano, coordinate da Donatella Eterno, impegnate in un vero “tour de force” agonistico.