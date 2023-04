Biella Rugby v Cus Genova, in campo domenica

La stagione sportiva 2022/2023 volge al termine. Due le partite ancora da disputare, una sola sul campo della Cittadella del Rugby di Biella.

Domenica per appassionati e tifosi, sarà l’ultima occasione per sostenere a gran voce dalla ‘nostra’ tribuna il XV gialloverde nell’occasione impegnato con Cus Genova. I liguri, fanalino di coda appaiati ai vicini di Recco, arrivano dalla vittoria nel derby regionale, il loro secondo successo in campionato, prima erano riusciti a superare solo Rugby Milano alla sesta giornata.

Le considerazioni di coach Alberto Benettin: “Veniamo da una brutta sconfitta contro i Centurioni. La nostra prestazione peggiore, di fronte al nostro pubblico, una grandissima delusione per tutta la squadra. Fortunatamente, ad una settimana esatta di distanza abbiamo l’occasione di farci perdonare. Giocheremo contro Cus Genova, penultima in classifica che siamo certi, verrà a Biella con tutte le intenzioni di giocare la partita della vita per scongiurare il rischio retrocessione che in questo momento si sta contendendo con Pro Recco che però ha una partita in più da disputare. Non vediamo l’ora di affrontarli e cercare il nostro riscatto sul campo di casa. Gli stimoli offerti dal prossimo confronto sono molto importanti, starà a noi tirare fuori tutto l’orgoglio e far vedere ai nostri sostenitori di che pasta siamo fatti”.

Nel match di andata, giocato a Genova, Biella rugby si era imposto con il punteggio di 47-26.

Kick off alle ore 15.30.

Serie A. XXI giornata – 30.04.23. Asd Rugby Milano – Amatori Alghero; Pro Recco – VII Rugby Torino; Rugby Parma – Rugby Parabiago; Biella Rugby – Cus Genova; I Centurioni – Cus Milano. Riposa: Rugby Noceto