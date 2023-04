Piano edilizia sanitaria, gettonisti e ristoro spese covid, tra gli argomenti trattati da Icardi a Roma

Intensa trasferta romana per l’assessore regionale alla Sanità del Piemonte, che, prima con il presidente nazionale e il direttore dell’Inail, e poi con il ministro della Salute, ha discusso il piano complessivo degli investimenti di edilizia sanitaria del Piemonte, mettendo a punto in particolare le procedure per l’utilizzo delle risorse a fondo perduto dell’Articolo 20 e i finanziamenti garantiti dall’Inail.

Riguardo a questi ultimi, la firma del protocollo per avviare l'iter operativo dei singoli progetti in esame è prevista per fine maggio.

Per i fondi dell’Articolo 20, si procederà con accordi stralcio, a cominciare dai progetti più avanzati, parallelamente alla costituzione di un apposito Gruppo di lavoro che si incontrerà periodicamente per valutare lo stato di attuazione dei singoli interventi.

Dal ministro della Salute, l’assessore alla Sanità del Piemonte ha ricevuto l’assicurazione che i problemi connessi alla limitazione dell’utilizzo dei “gettonisti” negli ospedali verranno superati dalla conversione in legge del Decreto Bollette, con correttivi importanti e risolutivi.

L’assessore piemontese ha ribadito al ministro l’assoluta necessità da parte delle Regioni di ottenere il ristoro delle spese Covid (per il Piemonte si tratta di almeno 300 milioni di euro) non riconosciute dal precedente Governo. Risorse che nella fase dell’emergenza sono risultate di vitale importanza per la salute dei cittadini e che ora, se non rimborsate, mettono in difficoltà i bilanci delle Sanità regionali, compromettendo le potenzialità dell’assistenza.