Liste attesa ASL, Biella al Centro: “Anche sul tema sanitario nessun segnale di vita della maggioranza”

Un esame radiografico prenotato ad agosto 2022, con appuntamento fissato lo scorso 27 febbraio, e 6 mesi di attesa. Ed una visita ortopedica prenotata il 23 agosto 2022, che si terrà il prossimo 26 maggio, con 9 mesi di attesa.

Questi sono due esempi che le liste civiche Biella Al Centro, gruppi di minoranza in Consiglio Comunale a Biella, composti da Paolo Robazza, Sara Gentile, Pietro Barrasso, Dino Gentile Federico Maio, Andrea Foglio Bonda, avevano denunciato in una mozione presentata a fine ottobre 2022 e discussa nel Consiglio Comunale di Biella dello scorso 7 novembre.

Dopo oltre 5 mesi da quel Consiglio Biella al Centro chiede conto all’Amministrazione: “Speravamo che almeno sul tema sanitario la Giunta Corradino avesse la capacità di dare qualche segnale di vita e invece…La mozione presentata a fine ottobre 2022 non aveva certo la presunzione di risolvere il problema delle lunghe liste di attesa per le visite in ospedale ma voleva fare in modo che la Città di Biella ed il Consiglio Comunale potessero confrontarsi con la Direzione ASL e capire se e come ci potessero essere delle azioni da mettere in atto per migliorare la situazione”.

“Nonostante il voto all'unanimità sulla mozione durante il Consiglio del 7 novembre – continua Biella Al Centro - la Giunta Corradino e tutta la maggioranza hanno dimostrato ancora una volta la totale inadeguatezza al ruolo che stanno ricoprendo”.

Biella Al Centro ricorda i due impegni presi da Consiglio e dal Sindaco Corradino: “Convocare la direzione sanitaria durante un Consiglio Comunale a confrontarsi sulla problematica delle liste di attesa. E dare conto del lavoro svolto dalla Task Force Sanitaria, creata ad ottobre 2021 da Corradino, e formata dall’Assessore Dottoressa Gigliola Topazzo e dal Consigliere Dottor Domenico Gallello. Commissione di cui i Consiglieri non sono mai stati aggiornati in merito ai suoi compiti specifici, al suo concreto funzionamento, ed ai suoi risultati”.

"Riteniamo - conclude Biella Al Centro - che cinque mesi sia un tempo sufficiente per rispettare gli impegni presi davanti a tutto il Consiglio Comunale ed alla cittadinanza” .