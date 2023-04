Il "No" al rendiconto di bilancio 2022 di Candelo Città Possibile in consiglio comunale

"Il consiglio comunale del 26 aprile è stato dedicato al rendiconto 2022 e ad una corposa variazione al bilancio 2023. Abbiamo voluto mettere in risalto, come per gli ultimi anni, come questa Giunta presenti sempre un rendiconto con un avanzo di amministrazione molto alto (questa volta parliamo di più di 900.000 Euro) che a nostro vedere non è mai un fatto positivo nel senso che significa che nel 2022 si poteva fare molto di più-contando che i Comuni più che fare "cassa" e utili devono tendere al pareggio di bilancio- per questo abbiamo espresso il nostro voto contrario anche tenendo conto che il bilancio di rendiconto riflette le politiche amministrative che non condividiamo.

Collegato al rendiconto è la variazione di bilancio 2033, dove è stato inserito l'avanzo e utilizzato a nostro parere in molti piccoli interventi, per carità necessari e alcune spese che hanno lasciato sbigottiti come la spesa di Euro 39.000 per il solo rifacimento di una recinzione della scuola materna, ma nessun intervento di respiro e visione per Candelo (visti i non pochi soldi di avanzo) come poteva essere, a nostra idea, un intervento di riduzione sulla tassa rifiuti 2023 che aumenterà di circa il 6-7 % nell'anno in corso e vedremo l'impatto sul saldo della bolletta"