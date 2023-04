Elezioni presidente Fondazione CRB, Simonetti: "Auguro a Michele Colombo buon lavoro"

"Da sempre rivendico il primato della politica, emanazione dei partiti, rispetto all’economia privata. Difatti poco più di un mese fa ho rilasciato una intervista con la quale rivendicavo il ruolo centrale della politica e delle sue emanazioni istituzionali quali guide della res pubblica a fronte di uno sfrenato interventismo privato nelle scelte di gestione dello sviluppo territoriale. Un appello il mio che ha fatto partire fortunatamente un sentimento comune di affermazione che le Istituzioni locali, in primis Comune di Biella e Provincia di Biella, a prescindere dalle disponibilità economiche che i rispettivi bilanci possono garantire, debbano essere i primari motori delle iniziative del futuro del nostro territorio. La compartecipazione dei privati è sì da ricercarsi, ma deve essere complementare e non sostitutiva: non può un “main sponsor” dettare le linee guida del territorio solo perché possiede una forza economica propria. Chiaro è che la conduzione delle Istituzioni deve essere efficace, propositiva e di livello per affrontare con serietà e preparazione queste affascinanti sfide comuni. In questo contesto leggo l’elezione del Dott. Michele Colombo alla presidenza della Fondazione Cassa di Risparmio di Biella, a cui rivolgo i miei sinceri complimenti sia per il coraggio di essersi messo in gioco e sia per il chiaro e netto risultato numerico, che dimostra che oltre all’affermazione di questa mia visione vi è stato un diffuso apprezzamento delle sue qualità e della sua volontà di condividere la gestione dell’ente sia al suo interno che verso l’esterno, fin’ora purtroppo mancata.

Auguri quindi al Dott. Colombo di buon lavoro, rendendomi disponibile al confronto sia a livello personale che del partito che rappresento, nel rispetto delle prerogative normative e statutarie proprie dell’ente, finalizzato allo sviluppo socioeconomico del nostro territorio, con uno sguardo rivolto sempre più ai temi sociali, verso i più fragili e i più bisognosi, nel solco dello spirito primario delle Fondazioni"