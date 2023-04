Consiglio Comunale a Biella, scuole del Villaggio Lamarmora protagoniste delle interrogazioni

Scuole del Villaggio Lamarmora protagoniste delle interrogazioni all’ordine del giorno del Consiglio Comunale di Biella di oggi, giovedì 27 aprile, a cominciare dalla pulizia intorno al Liceo Scienze Umane di Via Trivero di cui ha chiesto conto il Consigliere del Partito Democratico Es Saket Mohamed: “Avevo già presentato questa interrogazione il 16 febbraio. Oggi, intono alla scuola, c’è ancora molta erba che raccoglie topi e porcheria”.

“L’erba – replica l’Assessore Marzio Olivero – in realtà è del fogliame all’interno della recinzione della scuola che, per regolamento comunale, dovrebbe essere rimosso dalla stessa scuola. Questa è un’area con fortissime criticità legate all’incuria e all’inciviltà di alcuni cittadini, tanto che Seab è passata a ripulirla giornalmente. Infatti nel Piano Economico Finanziario che approveremo oggi sono previsti 500mila euro destinati a passaggi straordinari di Seab in quest’area. Come a Piazza Molise dove ci saranno due passaggi quotidiani”.

Sempre il PD, questa volta la Consigliera Marta Bruschi, ha interrogato in merito alle piastre ancora presenti nei giardini delle scuole primarie di Borgonuovo e Villaggio Lamarmora dopo la rimozione dei relativi container covid alla fine dello scorso anno scolastico.

“Che cosa intende fare – chiede Bruschi – l’Amministrazione con queste piastre che dovevano essere destinate ad aree didattiche all’aperto o aree giochi?”

“Ci sono 3 possibilità che stiamo valutando in base ai costi. – risponde l’Assessore Gabriella Bessone - Ricoprire le piastre con un tappetto spesso 3 cm che permette l’allineamento della piastra al terreno. Ricoprirla con un tappeto su cui alloggiare una cupola didattica. Ricoprirla con un tappeto con tre giochi a pavimento”.