Caldaia a condensazione: guida alla scelta

La scelta della caldaia a condensazione rappresenta una decisione di fondamentale importanza: commettere un errore da questo punto di vista può non solo costituire uno spreco di denaro, ma soprattutto avere un effetto negativo in termini di benessere e salute. Meglio, dunque, effettuare tutte le considerazioni del caso, anche a partire dalla valutazione di tutti i vantaggi che una caldaia a condensazione offre rispetto a un modello a gas. Il riferimento è tra l’altro al risparmio energetico, visto che la tecnologia a condensazione permette al dispositivo di recuperare dai fumi di combustione la maggior parte del calore: così a parità di consumo di gas, è possibile produrre una quantità di energia termica più elevata.

Perché preferire l’acquisto di una caldaia a condensazione

Un altro aspetto che merita di essere tenuto in considerazione è ovviamente quello economico: in effetti è possibile abbattere di almeno il 50% il costo di una caldaia a condensazione che sia almeno di classe A approfittando delle molteplici agevolazioni fiscali che si hanno a disposizione. Con il Conto Termico, in particolare, il costo può essere abbattuto del 65%. Ciò vuol dire che la spesa da sostenere per l’acquisto di una caldaia a condensazione diventa alla portata di tutte le tasche: ovviamente il prezzo varia da un modello all’altro, ma si parla di circa 700 euro. I consumi più contenuti, poi, permettono di rientrare dell’investimento in tempi rapidi. Va anche notato che le caldaie a condensazione consentono di usufruire di acqua calda sanitaria in maniera pressoché immediata, grazie alla presenza di una scorta di acqua preriscaldata che è pronta per essere utilizzata.

Vendita di caldaie: le proposte di Climamarket.it

Facendo acquisti su climamarket.it si può essere certi di scoprire un catalogo completo, con la vendita di caldaie a condensazione di alta qualità e in grado di garantire un risparmio più che consistente. Lo staff di Climamarket.it è composto da esperti del settore che possono vantare una formazione dedicata, supportata da anni e anni di lavoro sul campo. Climamarket fa parte di un prestigioso gruppo italiano che da più di 40 anni si occupa della distribuzione agli operatori del settore di prodotti idrotermosanitari. Su Climamarket.it sono disponibili non solo caldaie, ma anche ventilconvettori, pompe di calore e condizionatori.

La potenza di una caldaia a condensazione

La potenza è di certo uno dei più importanti aspetti che è necessario prendere in esame in vista di un acquisto. Come si può facilmente immaginare, più ampia è la superficie che deve essere riscaldata e maggiore è la potenza della caldaia che è necessario comprare. In commercio si possono trovare tanti modelli di potenze diverse, in un range che parte da un minimo di 24 kW fino a un massimo di più di 35 kW, così da soddisfare le esigenze più diverse. Resta da capire quali siano le valutazioni da effettuare per capire quale sia la potenza ideale della caldaia da comprare: è chiaro che prima di tutto si deve tenere conto del fabbisogno di calore della casa, un fattore che per altro varia a seconda del livello di isolamento dell’abitazione. Per calcolare la potenza della caldaia ideale è necessario moltiplicare il fabbisogno di calore per il volume dei locali.

Il calcolo della potenza