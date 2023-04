Andriy Shevchenko a “Campioni sotto le Stelle”

Uno degli attaccanti più forti e più completi di ogni epoca sta per arrivare a Biella. Nel recente passato il format “Campioni sotto le Stelle”, ideato dal vicesindaco e assessore allo Sport della Città di Biella Giacomo Moscarola, affiancato dal consigliere comunale Cristina Zen e dal giornalista e scrittore biellese Alessandro Alciato, ha saputo calamitare l’attenzione dei media locali e nazionali grazie alla presenza di tantissimi campioni (Ambrosini, Zanetti, Cannavaro, Sonego, gli iridati del volley, solo per citarne alcuni). Venerdì 12 maggio al Teatro Sociale ci sarà un altro Pallone d’Oro: ANDRIY SHEVCHENKO.

L’ex numero 7 del Milan, senza alcun dubbio tra i calciatori più forti e più amati tra la fine degli anni ’90 e l’inizio del nuovo millennio, ha saputo raccogliere molteplici riconoscimenti: prima per la sua straordinaria carriera, ma anche negli ultimi anni per l’impegno quotidiano a favore della sua Ucraina e per la pace. Infatti quella organizzata al Teatro Sociale, con ingresso gratuito, sarà una serata all’insegna della solidarietà. Shevchenko, infatti, parlerà di quanto sta accadendo in Ucraina, cioè di un conflitto (quello derivante dall’invasione russa) che lo vede coinvolto in prima persona nell’opera di ricostruzione e di aiuto al suo popolo e al suo Paese. Dopo essere stato capitano della sua Nazionale, Sheva oggi è considerato uno dei capitani della propria Nazione.

Ambidestro, incontenibile nelle accelerazioni e negli stacchi aerei, Sheva ha realizzato il rigore decisivo, indimenticabile per intensità di concentrazione e precisione di esecuzione, nella finale di Champions del 2003 disputata contro la Juventus. Solo Nordahl, in rossonero, ha segnato più di lui: l'ucraino, in 323 presenze totali, ha siglato 176 reti. Andriy Shevchenko, che da bambino è stato costretto a lasciare casa a causa del disastro nucleare di Chernobyl, è stato uno dei calciatori più vincenti di sempre. Con la maglia della Dynamo Kyiv (con cui vinse cinque campionati ucraini, tre coppe nazionali, una Supercoppa d’Ucraina), nel Milan (conquistando uno scudetto, una Supercoppa Europea, una Supercoppa Italiana, una Champions League e una Coppa Italia) e nel Chelsea, vincendo una Coppa d’Inghilterra e una Coppa di Lega inglese. Pallone d’oro nel 2004 e per due volte è stato il capocannoniere della serie A.

L’evento è reso possibile grazie al coordinamento della Pro loco Biella-Valle Oropa

PER PRENOTARE I BIGLIETTI GRATUITI: www.eventbrite.it o cliccando sul link: https://www.eventbrite.it/e/biglietti-andriy-shevchenko-a-biella-ospite-di-campioni-sotto-le-stelle-626248083877