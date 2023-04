UNCEM, fiscalità differenziata per agevolare commercio e imprese in montagna

L'Uncem lancia la mobilitazione dei Comuni e delle comunità delle Alpi e degli Appennini per il contenimento della desertificazione commerciale in montagna. Duecento Comuni in Italia senza un bar e senza un negozio. Cinquecento a rischio di chiusure, con meno di tre esercizi. Uncem lancia un'azione forte con la proposta di un articolato ordine del giorno inviato a tutti i Comuni montani, alle Unioni montane, alle Comunità montane chiedendone l'approvazione nei rispettivi consigli, per poi inoltrare il documento sotto forma di richiesta a Governo, Parlamento e Regione.

Delega fiscale, riforma statale del fisco, ddl Montagna, altre norme nazionali hanno spazi giusti per introdurre una desertificazione del fisco, l'azzeramento di imposte per nuove imprese ed esistenti bar e negozi di prossimità. Anche una web tax europea, con destinazione del gettito ai territori montani e rurali europei, è una soluzione. Da attuare subito.

"Chiediamo con forza - afferma Marco Bussone, presidente Uncem - al Governo, ai Parlamentari e a alle Regioni, per quanto di loro competenza, di attivare misure concrete ed urgenti per salvare i negozi sotto casa e il commercio di prossimità nei piccoli Comuni e nei centri delle aree montane, schiacciati negli ultimi due decenni dai supermercati e dai centri commerciali. Ma anche dall'e-commerce. È questa una necessità sociale, culturale, economica e politico-istituzionale".

La strada che il documento traccia è quella di favorire la nascita di esercizi polifunzionali, nei quali il commercio al dettaglio è accompagnato da altri servizi di interesse per tutta la collettività: un elemento essenziale per le popolazioni locali, che contribuisce a mantenere il presidio umano in territori a forte rischio di spopolamento. Per questo - si dice nel documento - occorre attivare misure di contrasto allo svantaggio fiscale per le imprese che operano in montagna e agevolare i giovani che decidono di aprire imprese e negozi.