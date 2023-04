Premio Biella Letteratura e Industria, oltre 40 opere di narrativa in concorso

Chiuso il bando della XXII edizione del Premio Biella Letteratura e Industria, quest’anno dedicato alla Narrativa, con grande soddisfazione del Comitato Promotore: sono infatti oltre quaranta le opere iscritte provenienti da trenta case editrici, tra indipendenti e grandi gruppi.

La Giuria, presieduta dallo scrittore Pier Francesco Gasparetto e composta da: Claudio Bermond (docente universitario), Paola Borgna (docente universitaria), Ida Bozzi (autrice, cronista culturale), Paolo Bricco (giornalista e saggista), Loredana Lipperini (scrittrice, giornalista e conduttrice radiofonica), Sergio Pent (scrittore), Alberto Sinigaglia (giornalista) e Tiziano Toracca (docente universitario), è ora chiamata a selezionare la rosa dei cinque finalisti i cui nomi saranno resi noti lunedì 29 maggio durante la conferenza stampa in streaming dalla Biblioteca di Città Studi, Biella.

Il numero elevato di opere in concorso è certamente riconducibile anche all’importante collaborazione che il Premio Biella Letteratura e Industria ha avviato con il CAI sezione di Biella in occasione del 150° anniversario dalla sua fondazione; per l’occasione è stato istituito un Premio riservato all’opera, tra quelle candidate al Premio Biella Letteratura e Industria 2023, che meglio rappresenta la montagna come ambito di sviluppo imprenditoriale, sociale e produttivo del territorio.

Il CAI Biella ha previsto per il prossimo 4 maggio, a Biella, una conferenza stampa di lancio ufficiale del Premio in occasione della presentazione di tutti gli eventi celebrativi dell’anniversario. La collaborazione con il CAI Biella non è l’unica novità tra le partnership del Premio Biella: Scrittori a Domicilio, il primo canale di presentazioni di libri e autori online, con oltre 600 dirette streaming con scrittori e scrittrici del panorama letterario italiano, torna a fare parte della comunità del Premio Biella.

Per questa XXII edizione, Scrittori a domicilio ospiterà in diretta sul proprio canale e in crossposting sui canali on line del Premio le interviste agli ultimi cinque vincitori delle edizioni del Premio Biella sezione Narrativa. Valentina Berengo – co-fondatrice del canale digitale insieme con la giornalista del Sole 24 ore Serena Uccello – nei giorni scorsi ha intervista Paolo Malaguti, vincitore dell’edizione 2021 con “Se l’acqua ride” (Einaudi) e Romolo Bugaro (vincitore 2017) che ha presentato il suo nuovo romanzo "I ragazzi di sessant'anni" (Einaudi).

A seguire, Tiziano Scarpa e Luca Cosentino per ricordare Paolo Barbaro, vincitore nel 2013, scomparso nel 2014. Le interviste si concluderanno, nella seconda parte dell’anno, con Giorgio Falco (vincitore 2019) e Alessandro Perissinotto (vincitore 2015).

Valentina Berengo sarà anche la conduttrice della conferenza stampa di annuncio dei finalisti della XXII edizione del Premio Biella Letteratura e Industria.

Ricordiamo le ulteriori date del Premio: ottobre (data da definire), LIBRINMUSICAL, l’iniziativa del premio Biella Letteratura e Industria in collaborazione con la compagnia teatrale Carovana, ideata per promuovere la conoscenza delle opere vincitrici attraverso uno spettacolo artistico musicale. Il testo che verrà “messo in scena” sarà "Hate Speech", di Claudia Bianchi, vincitore della XXI edizione del Premio.

21 ottobre: incontro con i cinque finalisti del Premio Biella Letteratura e Industria, Biblioteca di Città Studi. 28 ottobre: Premio CAI Biella, annuncio vincitore, Auditorium Città Studi. 25 novembre: Cerimonia conclusiva e premiazioni vincitori Premio Biella Letteratura e Industria XXII edizione.

Il Premio Biella Letteratura e Industria è finanziato da Città Studi Biella con il supporto della Fondazione Cassa di Risparmio di Biella e del Comune di Biella, nell’ambito delle iniziative di Biella Città Creativa dell’Unesco.

Collaborano al Premio il Gruppo Giovani Imprenditori dell’Unione Industriale Biellese, l’Associazione l’Uomo e l’Arte, la compagnia Carovana, Number One, la Società Dante Alighieri e Scrittori a domicilio.

Dal 2016 il Premio ha come partner i Rotary Club del Biellese e, dal 2019, il Lions Bugella Civitas. Il Premio annovera tra gli sponsor l’Unione Industriale Biellese, la società di acque minerali Lauretana, la società di servizi Yukon Housing, l’azienda tessile Vitale Barberis Canonico, Biver Banca, la società di comunicazione OrangePix e l’azienda PMI Stampi e stampaggio materie plastiche e gomma.

L’iniziativa rientra nella “Settimana della Cultura di Impresa”, manifestazione nazionale promossa da Confindustria. www.biellaletteraturaindustria.it .