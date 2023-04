Per il ciclo di conferenze in tema "Le Religioni e la Spiritualità", il Dipartimento Attività Culturali dell’Associazione Nuova Alba organizza questa sera, giovedì 27 aprile, alle 20:30, con ingresso libero e prenotazione obbligatoria, all’Istituto HNK di Biella (via Garibaldi 11) un incontro sui principi del "Buddhismo" con relatore il venerabile Lama Paljin Tulku Rinpoce.

Moderatori della serata Domenico Tacchio e Mattia Callegari.