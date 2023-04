A Valdilana la mostra Land/Mind/Scapes

Land/Mind/Scapes “I paesaggi fisici e mentali della Cina” è la mostra di fotografia in corso a Casa Regis di Valdilana, Centro per la Cultura e L'Arte Contemporanea sito in Borgata Marchetto 18.

La mostra è curata da Yiwei Lu della Yiwei Gallery di Los Angeles, con assistente Jason Chengtian Yu, ed è compresa negli eventi collaterali di FAI e Viaggio Festival. Ospita sette fotografi cinesi che interpretano liberamente la fotografia di paesaggio, spaziando dalle classiche scene naturalistiche ai viaggi mentali, dalla Mongolia Interna, a Tibet, a Pechino.

La mostra rimarrà aperta, con ingresso libero, ogni domenica dalle 15 alle 18, fino all’11 giugno, oppure su appuntamento.