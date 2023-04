Si ribalta sulla Settimo Vittone e finisce in ospedale . Foto Baù per newsbiella.it

Poco dopo le 13 di oggi, 27 aprile, i soccorsi si sono mobilitati per prestare aiuto al conducente di un'auto che, per cause in via di accertamento, si è ribaltata mentre percorreva la Settimo Vittone.

Sul posto, per i rilievi, i Carabinieri e i Vigili del Fuoco che si sono occupati della messa in sicurezza del mezzo e del tratto stradale. Il conducente è stato trasportato in ospedale dai sanitari del 118, sembrerebbe senza gravi conseguenze.