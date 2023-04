Motocarro sbanda, e a tutta velocità finisce contro due auto in sosta in via De Amicis a Chiavazza, FOTO

Motocarro sbanda, e a tutta velocità finisce contro due auto in sosta in via De Amicis a Chiavazza

Tanta paura nella mattina di oggi per una donna che era sulla sua auto, e proprio mentre stava per scendere ha visto venire contro di lei un motocarro della Seab a tutta velocità, che ha poi proseguito la sua corsa ed è andato a sbattere contro un furgone, anche questo in sosta.

L'incidente è accaduto nella mattina di oggi giovedì 27 aprile a Chiavazza, in via De Amicis all'altezza delle scuole medie.

Ora sul posto sono intervenuti la Polizia Locale per i rilievi del caso, il 118 per accertare le condizioni di salute delle persone coinvolte nel sinistro e i Vigili del Fuoco per la messa in sicurezza dei mezzi.