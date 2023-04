Fuori strada in super, Polizia soccorre il malcapitato - Foto Zorio per newsbiella.it

Dai primi riscontri pare che per il conducente dell'auto uscita dalla carreggiata in superstrada, nel tratto Cossato-Valdengo, direzione Biella, non ci siano state gravi conseguenze. La Polizia è intervenuta sul posto per procedere ai rilievi di rito e per regolare il traffico che in quel tratto di strada risulta essere rallentato.