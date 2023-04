Zumaglia, i bambini a lezione di Liberazione

Lezione di storia speciale per i bambini delle classi quarta e quinta della scuola primaria di Zumaglia.

E’ successo nel pomeriggio di martedì 18 aprile quando i bambini hanno incontrato Luciano Guala, Vice Presidente ANPI Biella, e Silvia Del Zoppo, ex insegnante in pensione e attualmente scrittrice, accompagnati dal Vice Sindaco Valeria Celli, in un’ora di lezione avente le scopo di far comprendere meglio cosa significhi celebrare il 25 aprile.

Durante l’incontro i bambini hanno ascoltato racconti sull'Italia della Seconda Guerra Mondiale, sul significato della Resistenza e sull'importanza dei partigiani delle valli biellesi.

Con l'aiuto della lavagna multimediale, sono state proiettate foto e documenti ripercorrendo la storia d’Italia, con parte dominante la nascita della Costituzione e dei suoi 12 articoli fondamentali, l'importanza del diritto di voto alle donne e la possibilità per le stesse di essere elette. E poi temi come la pace, la libertà e l’uguaglianza.

I bambini, insieme all’insegnante Luisella Campesan, sono stati molto attenti e interessati, ringraziando Luciano Guala e Silvia Del Zoppo per aver condiviso le loro testimonianze.

In contemporanea, anche i bambini della scuola dell’infanzia del paese e quelli di prima, seconda e terza della scuola primaria hanno affrontato il tema 25 aprile in un modo leggero e giocoso, creando opere che sono state esposte durante la mostra dei cimeli storici.