"Comunicazione Efficace: le tue parole possono cambiarti la Vita”, stasera conferenza con NuovaMente

L’associazione culturale NuovaMente organizza questa sera, giovedì 27 aprile, alle 21 presso la sede di Biella (Viale Macallé 10), la conferenza “Comunicazione Efficace : le tue parole possono cambiarti la Vita” con la dottoressa Chiara Marazzato di Ivrea, psicologa e allieva di Roy Martina

Come incrementare il benessere relazionale migliorando la comunicazione interpersonale?

Saper comunicare significa essere in grado di confrontarsi, esprimere le proprie idee, i propri disaccordi, saper proporre le proprie soluzioni in modo empaticamente colloquiale. Significa saper parlare un linguaggio che non giudica, basato sull'onestà e sulla comprensione: un linguaggio che ci permette di esprimere amorevolmente ogni forma di concetto e di creare relazioni sincere e profonde.

Tutto questo è benessere relazionale: una condizione di serenità interiore che incrementa il benessere psico-fisico delle persone. E' un corso di comunicazione esperienziale basato sulla Comunicazione Non Violenta, detta anche o comunicazione empatica e sull'intelligenza emotiva: questo tipo di comunicazione, ideata dallo psicologo statunitense Marshall Bertram Rosenberg (1934–2015) è un metodo di comunicazione che permette alle persone di relazionarsi e risolvere i conflitti in modo empatico e pacifico.

Il metodo prevede lo sviluppo delle capacità di: osservazione senza giudizio, ascolto attivo, esternazione delle proprie emozioni, espressione dei bisogni e formulazione delle richieste necessarie al soddisfacimento degli stessi. L'intelligenza emotiva è la capacità di identificare e gestire le emozioni e i sentimenti propri e degli altri la capacità necessaria per affrontare le diverse situazioni che la vita ci propone.

Questo tipo di intelligenza ci permette di intraprendere relazioni positive con gli altri e di avere comportamenti socializzanti. In mancanza di intelligenza emotiva il potenziale dell'individuo è bloccato: la lucidità mentale è presente solo in assenza di condizionamenti emozionali.

Prenotazione obbligatoria contattando il 3470537574 oppure inviando mail a nuovamentebiella@libero.it .