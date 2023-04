Treni, ripartito il Ponente Line tra Piemonte e Liguria

Dallo scorso fine settimana fino al 10 settembre, per tutti i weekend e i giorni festivi, 18 treni in più collegheranno il Piemonte alla riviera ligure di Ponente mettendo a disposizione oltre 23mila posti in più.

In accordo con Regione Piemonte e Agenzia per la Mobilità Piemontese, Trenitalia (società capofila del Polo Passeggeri del Gruppo FS Italiane) con il Regionale offre ai piemontesi ulteriori collegamenti tra Torino e Savona, Albenga e Imperia con 18 treni in più rispetto alla programmazione dei giorni feriali.

“Il Regionale è sempre più volano del turismo a beneficio dei territori serviti. L’impegno straordinario verso il Ponente Ligure, con ben 23.000 posti in più a settimana per i cittadini piemontesi, favorisce gli spostamenti responsabili e sostenibili, con il duplice vantaggio, da un lato, di godere il weekend in pieno relax e, dall’altro, di alleggerire le strade dal traffico auto”, racconta Sabrina De Filippis, Direttore Business Regionale di Trenitalia.

I 18 Ponente line e i loro 23mila posti, che si aggiungono ai 18 collegamenti giornalieri tra Torino e Savona (di cui 6 proseguono fino a Ventimiglia), permetteranno per tutta l’estate di raggiungere comodamente le mete liguri maggiormente preferite dai passeggeri piemontesi lasciando a casa l’auto ed evitando così lo stress del traffico e del parcheggio.

I viaggi del Ponente Line del Regionale sono acquistabili su tutti i canali Trenitalia.