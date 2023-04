Arpa Piemonte, il sito dell'Agenzia accessibile anche a persone con disabilità

Per allinearsi alla normativa europea, ma soprattutto per rendere l'informazione ambientale fruibile da più cittadini possibili, Arpa Piemonte ha installato un componente che migliora l'accessibilità delle sue pagine tramite l'Intelligenza Artificiale e l'Interfaccia di Accessibilità.

Per accessibilità si intende la capacità dei sistemi informatici di erogare servizi e fornire informazioni fruibili, senza discriminazioni, anche da parte di coloro che a causa di disabilità necessitano di tecnologie assistive o configurazioni particolari.

Il widget si attiva tramite un pannello di controllo che permette di impostare modalità di visualizzazione del sito predefinite oppure di selezionare singoli parametri che consentono una regolazione personalizzata delle modalità di visualizzazione dei contenuti per adeguarla alle necessità dell’utente.

È possibile scegliere il profilo che permette la fruizione dei contenuti alle persone con disabilità:

Profilo sicuro per l'epilessia: questo profilo consente alle persone con epilessia di utilizzare il sito web in modo sicuro, eliminando il rischio di convulsioni derivanti da animazioni lampeggianti e combinazioni di colore rischiosi

Profilo ipovedente: questo profilo regola il sito web in modo che sia accesibile alla maggior parte delle persone con problematiche visive che causano acuità visiva, campo visivo ridotto e fotofobia

Profilo amichevole ADHD: questo profilo riduce significativamente le distazioni e il rumore, per aiutare le persone con ADHS e disturbi dello sviluppo neurologico a navigare, leggere e concentrarsi più facilmente sugli elementi essenziali del sito web

Profilo disabilità cognitiva: questo profilo fornisce varie opzioni di assistenza per la navigazione degli utenti con disabilità cognitiva come autismo e dislessia grazie ad un focus preciso sugli elementi essenziali del sito

Disabilità motoria: questo profilo consente alle persone con difficoltà motorie di gestire il sito web utilizzado la tastiera Tab, Maiusc+Tab e i tasti Invio

Utenti non vedenti: questo profilo regola il sito web in modo che sia compatibile con gli screen reader come JAWS, NVDA, VoiceOver e TalkBack